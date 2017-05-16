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18:09 (мск), источник: Вести - Калининград

Автобусы «Калининград ГорТранса» выходят на линию неисправными

Прокуратура Московского района Калининграда совместно с региональным ОГИБДД проверила техническое состояние автобусов транспортного предприятия «Калининград ГорТранс».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в результате проверки было установлено, что 7 автобусов перед выездом на линию имели технические неисправности. Закон «О безопасности дорожного движения» запрещает эксплуатацию неисправных транспортных средств.

В отношении должностного лица транспортного предприятия, ответственного за проверку технического состояния автобусов при выпуске их на линию, возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю «Калининград ГорТранса» вынесено представление об устранении нарушений закона.

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