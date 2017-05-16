Автобусы «Калининград ГорТранса» выходят на линию неисправными

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в результате проверки было установлено, что 7 автобусов перед выездом на линию имели технические неисправности. Закон «О безопасности дорожного движения» запрещает эксплуатацию неисправных транспортных средств.

В отношении должностного лица транспортного предприятия, ответственного за проверку технического состояния автобусов при выпуске их на линию, возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю «Калининград ГорТранса» вынесено представление об устранении нарушений закона.