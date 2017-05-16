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19:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В 2017 году в Петербурге отремонтируют 2 км трамвайных путей

Из бюджета города на ремонт дорог Смольный выделил 3,4 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге в этом году отремонтируют два километра трамвайных путей, пишет «Санкт-Петербург. Ру».

По словам заместителя директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного планирования» Дмитрия Галкаева, работы будут вестись на семи адресам. Но основным объектом для ремонта станет проспект Савушкина.

Как известно, специалисты уже приступили к ремонту на Студенческой улице и площади Мужества. При этом адреса выбирали по заявке «Горэлектротранса».

Напомним, кампания по ремонту улично-дорожной сети в городе стартовала в начале мая. В 2017-ом году Смольный выделил на ремонт дорог порядка 3,4 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году ремонт дорожного покрытия ушло около 5,2 млрд рублей.

Ремонтом в юго-западной части займется компания «Орион плюс», в юго-восточной — «АБЗ-Дорстрой», а в северной — «ВАД».

На каждый участок потратят более 1 млрд рублей. Адресная программа насчитывает более 70 участков улично-дорожной сети.

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