В 2017 году в Петербурге отремонтируют 2 км трамвайных путей
Из бюджета города на ремонт дорог Смольный выделил 3,4 млрд рублей.
Из бюджета города на ремонт дорог Смольный выделил 3,4 млрд рублей.
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По словам заместителя директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного планирования» Дмитрия Галкаева, работы будут вестись на семи адресам. Но основным объектом для ремонта станет проспект Савушкина.
Как известно, специалисты уже приступили к ремонту на Студенческой улице и площади Мужества. При этом адреса выбирали по заявке «Горэлектротранса».
Напомним, кампания по ремонту
Ремонтом в
На каждый участок потратят более 1 млрд рублей. Адресная программа насчитывает более 70 участков