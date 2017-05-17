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08:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области на инициативы ТОСов направят 90 млн рублей

Деньги распределят между 278 проектами.

Власти направят в 2017 году на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) 90 млн рублей, из которых 60 млн рублей — из областного бюджета, 9 млн рублей — собственные деньги жителей и еще 21 млн рублей — деньги спонсоров и поселений. Средства распределят между 278 проектами, которые стали победителями конкурса грантов для ТОС, сообщила пресс-служба облдумы во вторник, 16 мая.

Большинство проектов связано с благоустройством территории, ремонтом дорог, строительством детских и спортивных площадок, обустройством скверов и парков, с освещением улиц. Есть и уникальные проекты, связанные историей, — например, в Подгоренском районе планируют отреставрировать старинную ветряную мельницу, а в Каменском — облагородить «Пушкинский родник», из которого в XIX веке пил воду поэт.

Процесс выделения грантов для ТОС идет по пути от количества — к качеству, отметили на заседании общественного совета по развитию ТОСов при Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области». Если в 2016 году 60 млн рублей распределили между 405 проектами, то в 2017-м такую же сумму выделили на 278 инициатив. Кроме того, в 2016 году году привлеченные и собственные деньги населения составили около трети от бюджетных средств, а в 2017-м — уже половину.

— Наша цель — формирование на местах настоящих команд, умеющих заниматься проектной деятельностью, способных находить и концентрировать ресурсы, а также максимально эффективно их расходовать. Мы планируем, что обученные активисты не только станут победителями очередных конкурсов грантов, но и выступят в роли наставников для вновь создаваемых ТОС в близлежащих поселениях. Ведь как показала практика, территориальное общественное самоуправление — перспективный институт современного гражданского общества, — отметил председатель областной Думы Владимир Нетесов.

Спикер подчеркнул, что «программа господдержки ТОС позволяет оперативно выявлять первоочередные проблемы, и эффективно использовать внутренние резервы территорий для их решения».

— ТОС — это еще и площадка эффективного общественного диалога, действенный инструмент самоорганизации граждан с целью реализации проектов, актуальных для местного сообщества. Она способствует повышению активности населения, повышает сплоченность жителей и их гражданскую ответственность. Задача органов власти — поддерживать подобную инициативность и формировать из лучших кадровый резерв для органов местного самоуправления, — резюмировал итог Владимир Нетёсов.

Проекты, получившие поддержку, необходимо реализовать до 15 октября 2017 года. До 15 ноября руководители ТОС должны отчитаться о проделанной работе .

Контекст

Конкурс общественно-полезных проектов ТОС проходит в регионе в третий раз. В 2017 году организаторы внесли в правила ряд изменений. Заявки принимались только в электронной форме через сайт tosvrn.ru. Также общественники должны были лично защитить свои работы перед экспертной комиссией.

По данным на 1 января 2017 года, в Воронежской области зарегистрировано 1159 ТОСов, четыре из них — с образованием юридического лица.

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