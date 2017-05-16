Стадион «Зенита» на Крестовском тушили с вертолета
Учения с участием вертолета К-32 прошли на Крестовском острове в Петербурге. Объектом стал новый стадион «Зенита», на котором якобы случился большой пожар.
Учения с участием вертолета К-32 прошли на Крестовском острове в Петербурге. Объектом стал новый стадион «Зенита», на котором якобы случился большой пожар.
Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, спасательный вертолет с рукавом вечером 16 мая отрабатывал тушение футбольного стадиона «Арена Санкт-Петербург». Он забирал воду из Невы, а потом сбрасывал его в районе условного очага горения.
Воздушное судно принадлежит