НБУ допустил сомнительные траты на национализацию «Приватбанка», — СМИ

Об этом сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на документы, опубликованные изданием «Новое время. Бизнес».

Весь прошлый год упомянутые компании, согласно условиям договоров, консультировали и помогали Нацбанку «в подготовке к национализации системно важного банка и розыске активов бенефициарных владельцев банка для обеспечения возврата средств рефинансирования НБУ».

Стоимость консультаций AlixPartners составила 66,2 млн грн. Для этого НБУ использовал резерв, созданный для непредвиденных затрат на сумму 33,37 млн грн. А недостающая сумма в 32,8 млн грн добиралась за счет уменьшения статьи расходов «Налоги, сборы и обязательные платежи».

Кроме того, по данным издания, в 2017 году НБУ планирует потратить на AlixPartners еще 20 млн евро. Об этом говориться в проекте решения Нацбанка, которое имеется в распоряжение НВ Бизнес.

Опрошенные изданием юристы сходятся во мнении, что действия НБУ в вопросе вывода «Приватбанка» из финансового кризиса были не профессиональны. По словам Ростислава Кравца, старшего партнера юрфирмы «Кравец и партнеры», в случае, если бы к работе были привлечены украинские юркомпании, аудит «Привата» мог бы обойтись значительно дешевле.