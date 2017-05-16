Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Глава МИД Украины о встрече с Трампом: такого в Москве не ожидали
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Виталий Петров: Исправим проблемы и можем выиграть Ле-Ман
Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче ЧМ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
19:47 (мск), источник: 112.ua

НБУ допустил сомнительные траты на национализацию «Приватбанка», — СМИ

Для подготовки национализации НБУ нанял две международные компании: детективное агентство Kroll и консультанта AlixPartners, с которыми были заключены договора 5 февраля и 4 июля 2016 года соответственно.

Источник: Reuters

Об этом сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на документы, опубликованные изданием «Новое время. Бизнес».

Весь прошлый год упомянутые компании, согласно условиям договоров, консультировали и помогали Нацбанку «в подготовке к национализации системно важного банка и розыске активов бенефициарных владельцев банка для обеспечения возврата средств рефинансирования НБУ».

Стоимость консультаций AlixPartners составила 66,2 млн грн. Для этого НБУ использовал резерв, созданный для непредвиденных затрат на сумму 33,37 млн грн. А недостающая сумма в 32,8 млн грн добиралась за счет уменьшения статьи расходов «Налоги, сборы и обязательные платежи».

Кроме того, по данным издания, в 2017 году НБУ планирует потратить на AlixPartners еще 20 млн евро. Об этом говориться в проекте решения Нацбанка, которое имеется в распоряжение НВ Бизнес.

Опрошенные изданием юристы сходятся во мнении, что действия НБУ в вопросе вывода «Приватбанка» из финансового кризиса были не профессиональны. По словам Ростислава Кравца, старшего партнера юрфирмы «Кравец и партнеры», в случае, если бы к работе были привлечены украинские юркомпании, аудит «Привата» мог бы обойтись значительно дешевле.

Кроме того, сценарий с национализацией можно было реализовать значительно мягче, быстрее, и, в итоге, дешевле, не затрагивая обязательств банка перед держателями облигаций и прочими кредиторами банка.

Адвокат убежден, что действия Нацбанка по национализации «Привата» непременно скажутся на финансовом состоянии Украины. А в перспективе, после окончательного ухода Валерии Гонтаревой могут стать причиной уголовных дел против бывшего главы Нацбанка.

По словам Кравца, если в суде будет доказано, что можно было провести национализацию «Приватбанка» быстрее и дешевле и что были другие компании готовые предоставлять услуги по качеству и цене не уступающие AlixPartners и Suprema Lex это может стать поводом для открытия уголовного дела по статье 364 злоупотребление властью или служебным положением.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на ул. Лаврской и проул. Заперечном
Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею
СКР подтвердил гибель трех человек при взрыве газа в Волгограде
Минпромторг предложил опустить цену на водку до 100 рублей
Украина блокирует российские соцсети: причины и последствия
Рада запретила георгиевскую ленту на Украине
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь