«РВК-Воронеж» прокомментировал массовое оповещение о поверке счетчиков

ООО «РВК-Воронеж» не имеет отношения к извещениям о поверке счетчиков от «Единой городской службы по учету водоснабжения», сообщила пресс-служба водоканала во вторник, 16 мая. Неизвестные разбросали извещения по почтовым ящикам жителей Левобережного района Воронежа 10 мая.

«Повторное извещение» корреспонденту РИА «Воронеж» предоставили жильцы дома № 4 по улице Рижской. В извещении сообщается об утвержденном графике проведения коллективной поверки приборов учета воды в доме. Собственникам жилья предлагают оформить телефонную заявку на метрологическую проверку счетчиков воды с 10 по 24 мая. Служба призывает поторопиться с заявкой, чтобы избежать начисления платы за потребление воды по общему нормативу.

Авторы извещения ссылаются на федеральный закон об обеспечении единства измерений и постановление правительства о предоставлении коммунальных услуг. На «повторном извещении» стоит печать «Единой городской службы по учету водоснабжения».

— Это обычные бумажки, рассчитанные на то, чтобы заставить людей раскошелиться. В Воронеже подобные объявления рассылают несколько фирм. Они не имеют никакого отношения к ООО «РВК-Воронеж», поэтому серьезно относиться к объявлениям такого рода не стоит, — подчеркнули в пресс-службе водоканала.

По указанному в извещении телефону корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что поверка одного счетчика обойдется в тысячу рублей.

— Проверка занимает от 10 до 20 дней, на это время в трубу нужно будет вставить кусок другой трубы. В период проверки стоимость воды в вашей квартире будет рассчитаться по общему нормативу. Счетчик снимаем и отвозим в лабораторию, где его проверяем на специальном оборудовании. Если счетчик пройдет проверку, хорошо, если нет — его надо будет менять, — пояснила оператор.

Замена якобы непригодного для работы счетчика в «Единой городской службе по учету водоснабжения» стоит 4,5 тыс. — 5 тыс. рублей. Для сравнения, цена счетчика в магазинах — от 500 до 1 тыс. рублей. Услуга по замене счетчика специалистами управляющих компаний или «РВК-Воронеж» стоит 500−800 рублей.

— Появилось много фирм, которые пытаются навязать свои услуги горожанам. Такие извещения, несмотря на ссылки на официальные документы, печати и штрихкоды, — это обычные бумажки, листовки. Поверка счетчика воды — это определение погрешностей счетчика и вынесение заключения о его годности или негодности для дальнейшей эксплуатации. По нормативам, счетчик горячей воды служит пять лет, холодной — шесть. Узнать срок поверки можно, заглянув в паспорт прибора учета воды. Для поверки приборов учета воды их не надо никуда отвозить — проверка на месте занимает несколько минут. Собственник сам должен контролировать свои приборы учета и по всем вопросам обращаться в свою управляющую компанию либо к поставщику ресурса — в ООО «РВК-Воронеж», — отметил воронежский юрист Александр Савин, специализирующийся на ЖКХ.

В 2014 году воронежцы жаловались на «Единую городскую службу Водоучет». Сотрудники компании представлялись работниками или партнерами воронежского водоканала и угрожали штрафами горожанам, которые не закажут поверку счетчиков и не поменяют их.