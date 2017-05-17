ФАС отменила итоги аукциона по «Воронежгорэлектросети»

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы отменило результаты торгов по продаже имущества «Воронежской горэлектросети» во вторник, 16 мая. Антимонопольщики удовлетворили жалобы «МРСК Центра», сообщила пресс-служба компании.

По данным «МРСК Центра», ФАС «признала недоработки конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе». Теперь заявки участников подлежат новой оценке.

ФАС рассмотрела жалобу «МРСК Центра» на действия муниципального предприятия «Воронежская горэлектросеть» при проведении конкурса на право заключения договора купли-продажи имущества с четвертой попытки. Антимонопольщики трижды переносили заседания, ссылаясь на необходимость в дополнительном времени для изучения документов. Контекст.

Воронежская гордума согласовала продажу имущества «Горэлектросети» 21 декабря 2016 года. В пояснительной записке к решению думы говорилось, что продажа имущества МУПа поспособствует «повышению инвестиционной привлекательности системы электросетевого хозяйства» города.

В 2017 году мэрия дважды объявляла аукцион по продаже имущества предприятия — в январе и марте. Общая стоимость имущества составила 1,75 млрд рублей. На торги городские власти выставили около 17 тыс. наименований имущества электросетевого хозяйства, в том числе объекты недвижимости, машины и оборудование, трансформаторы и подстанции. Победителя торгов объявили в середине апреля 2017 года. Наивысший балл конкурсная комиссия присвоила АО «ГЭС». Сумма сделки составила 1,81 млрд рублей.

Всего заявки для участия в закрытом конкурсе по продаже имущества «Горэлектросети» подали четыре компании: ПАО «МРСК Центра», АО «ГЭС», АО «ЭнергоИнвест» и ООО «Электроэкспресс». ПАО «МРСК Центра» считалось фаворитом торгов, но предложило 1,746 млрд рублей, что всего на 6 млн больше стартовой цены имущества.