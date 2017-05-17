ФАС отменила итоги аукциона по «Воронежгорэлектросети»
Антимонопольщики удовлетворили жалобы «МРСК Центра».
Антимонопольщики удовлетворили жалобы «МРСК Центра».
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы отменило результаты торгов по продаже имущества «Воронежской горэлектросети» во вторник, 16 мая. Антимонопольщики удовлетворили жалобы «МРСК Центра», сообщила
По данным «МРСК Центра», ФАС «признала недоработки конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе». Теперь заявки участников подлежат новой оценке.
ФАС рассмотрела жалобу «МРСК Центра» на действия муниципального предприятия «Воронежская горэлектросеть» при проведении конкурса на право заключения договора
Воронежская гордума согласовала продажу имущества «Горэлектросети» 21 декабря 2016 года. В пояснительной записке к решению думы говорилось, что продажа имущества МУПа поспособствует «повышению инвестиционной привлекательности системы электросетевого хозяйства» города.
В 2017 году мэрия дважды объявляла аукцион по продаже имущества предприятия — в январе и марте. Общая стоимость имущества составила 1,75 млрд рублей. На торги городские власти выставили около 17 тыс. наименований имущества электросетевого хозяйства, в том числе объекты недвижимости, машины и оборудование, трансформаторы и подстанции. Победителя торгов объявили в середине апреля 2017 года. Наивысший балл конкурсная комиссия присвоила АО «ГЭС». Сумма сделки составила 1,81 млрд рублей.
Всего заявки для участия в закрытом конкурсе по продаже имущества «Горэлектросети» подали четыре компании: ПАО «МРСК Центра», АО «ГЭС», АО «ЭнергоИнвест» и ООО «Электроэкспресс». ПАО «МРСК Центра» считалось фаворитом торгов, но предложило 1,746 млрд рублей, что всего на 6 млн больше стартовой цены имущества.