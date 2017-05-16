На Урале придумали новый способ взыскания безнадежных долгов за ЖКХ

Эксперимент провели в Первоуральске, точнее, на его окраине, где живут не самые благополучные граждане. В том числе те, кого уже выселяли из муниципальных квартир за неплатежи. Общая сумма долга только по статье «содержание жилья» — два миллиона рублей, что для города с населением в 100 тысяч человек — весьма приличная сумма. И коммунальщики, и приставы уже были готовы махнуть рукой на эти деньги: взять с должников нечего, а выставить на улицу закон не позволяет: практически в каждой семье — то малые дети, то инвалид.

Но тут руководству управляющей компании пришла идея позвать на подмогу коллекторов. Те проанализировали состав должников и увидели, что среди них много малоимущих, которым по закону положены субсидии на оплату ЖКХ. Этим людям помогли собрать документы и заключить соглашение о реструктуризации. Муниципалитет начал ежемесячно перечислять деньги не на карты жильцам, а в УК. Таким образом всего за три месяца удалось погасить 980 тысяч рублей.

— УК обычно предлагают жесткие условия рассрочки: половину сразу, остаток — в течение двух месяцев, хотя в законодательстве это нигде не оговаривается. Человек и рад заплатить, да где ему взять 20−30 тысяч рублей? А должникам субсидия на коммуналку не положена, будь ты хоть трижды льготник. В Первоуральске удалось разорвать этот замкнутый круг, — поясняет Ксения Лумпова, председатель комиссии по правовым вопросам ЖКХ свердловского отделения «Ассоциации юристов России».