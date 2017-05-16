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22:18 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале придумали новый способ взыскания безнадежных долгов за ЖКХ

Обычно коммунальных должников пытаются либо увещевать, либо запугивать: пени начислим, электричество отключим. В Свердловской области пошли другим путем: вместо того, чтобы лишать неплательщиков субсидий, их льготы отправили прямиком в УК — на погашение задолженности.

Источник: РИА "Новости"

Эксперимент провели в Первоуральске, точнее, на его окраине, где живут не самые благополучные граждане. В том числе те, кого уже выселяли из муниципальных квартир за неплатежи. Общая сумма долга только по статье «содержание жилья» — два миллиона рублей, что для города с населением в 100 тысяч человек — весьма приличная сумма. И коммунальщики, и приставы уже были готовы махнуть рукой на эти деньги: взять с должников нечего, а выставить на улицу закон не позволяет: практически в каждой семье — то малые дети, то инвалид.

Но тут руководству управляющей компании пришла идея позвать на подмогу коллекторов. Те проанализировали состав должников и увидели, что среди них много малоимущих, которым по закону положены субсидии на оплату ЖКХ. Этим людям помогли собрать документы и заключить соглашение о реструктуризации. Муниципалитет начал ежемесячно перечислять деньги не на карты жильцам, а в УК. Таким образом всего за три месяца удалось погасить 980 тысяч рублей.

— УК обычно предлагают жесткие условия рассрочки: половину сразу, остаток — в течение двух месяцев, хотя в законодательстве это нигде не оговаривается. Человек и рад заплатить, да где ему взять 20−30 тысяч рублей? А должникам субсидия на коммуналку не положена, будь ты хоть трижды льготник. В Первоуральске удалось разорвать этот замкнутый круг, — поясняет Ксения Лумпова, председатель комиссии по правовым вопросам ЖКХ свердловского отделения «Ассоциации юристов России».

Эксперимент провели на окраине города Первоуральска, где живут не самые благополучные граждане.

Как правило, в работе с должниками коммунальщики идут по накатанному пути: развешивают объявления в подъездах, раскрашивают квитанции в разные цвета: в желтый — если долг больше двух месяцев, в красный — если больше трех. Но эффекта от всего этого мало. Никто сегодня не будет порицать соседа за то, что он не платит за квартиру, как это было в советские времена. Ограничить подачу ресурса не всегда возможно технически. К тому же в одной квартире могут проживать бабушка и семья алкоголиков — отрезав канализацию им, вы нарушите права ветерана. В новостройках большой процент квартир приобретается для перепродажи, поэтому копить долги — не страшно. И это не обязательно асоциальные личности. Вполне приличные семьи, которым «некогда», «кредиты душат».

По подсчетам экспертов, в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ растет примерно на 10 процентов в год и провоцирует рост тарифов

Юрист Елизавета Луговых советует подходить к взысканию долгов креативно. К примеру, коллекторы могут участвовать в общих собраниях собственников, разъяснять людям, что долги перед поставщиками ресурсов приходится закрывать за счет статьи «содержание жилья», то есть за счет добросовестных соседей.

— Кроме того, сотрудников абонентских отделов УК нужно учить разговаривать с населением, 50 процентов долгов — это результат непонимания, — считает Елизавета.

По подсчетам экспертов, в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ растет примерно на 10 процентов в год и провоцирует рост тарифов: из 15 процентов ежегодной «прибавки» порядка шести — убытки управляющих и ресурсных организаций.

В Свердловской области, несмотря на высокую собираемость (94 процента) сумма долга колеблется в пределах 4−5 миллиардов рублей. В 2016-м приставам удалось взыскать 700 миллионов, еще почти миллиард списали: истек срок давности, отозван исполнительный лист или должник гол как сокол.

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