Между военными и промышленностью пролегла лопасть

Число закупаемых вертолетов в рамках госпрограммы вооружений на 2018−2025 годы будет ниже, чем в ныне действующей. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ», заявил во вторник директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов. Указав, что данные закрыты, он сказал, что уменьшение объема поставок вертолетов является «естественным», и заявил, что холдинг «Вертолеты России» активно работает «над поиском рынков сбыта своей продукции». По словам представителя ведомства, сейчас упор сделан на военно-техническое сотрудничество и продажу на внутренний и внешний рынки, а также реструктуризацию отрасли. «Может быть, какие-то предприятия станут агрегатно-сборочными», — предположил господин Емельянов.

В рамках ГПВ на 2011−2020 годы Минобороны РФ было одним из самых крупных заказчиков: за десять лет военные планировали приобрести свыше тысячи вертолетов различного назначения. Хотя упор в госпрограмме делался на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы и т. д. ), военным нужно было и поддерживать в рабочем состоянии старую технику, и закупать новые машины. Ставка была сделана на ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» (и их корабельную версию Ка-52К «Катран»), боевые Ми-28Н, многоцелевые Ми-35М и Ми-8/17, легкие Ka-226 и тяжелые Ми-26. На фоне недопоставок по линии гособоронзаказа в других сферах (особенно в период 2011—2014 годов) к вертолетной промышленности возникало меньше всего вопросов. Предприятия успевали не только своевременно поставлять заказы в войска, но и даже перевыполнять план: например, завод «Прогресс» (Арсеньев) передал ВКС РФ в 2016 году 14 вертолетов Ка-52 и два поставил в счет 2017 года. Объем заказа позволял вертолетной отрасли год от года планомерно загружать мощности: в годовых отчетах «Вертолетов России» за 2015−2016 годы говорится, что основные поставки пришлись на военные машины.