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00:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Между военными и промышленностью пролегла лопасть

Минобороны РФ сильно сократит закупки вертолетов в рамках новой госпрограммы вооружений.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Объем закупок вертолетной техники в рамках государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018−2025 годы будет меньше, чем в предыдущей.

Минобороны РФ, активно закупавшее новые вертолеты последние годы, более не нуждается в приобретении сотен новых машин и сконцентрируется на точечных поставках.

Промышленность будет вынуждена искать новых покупателей продукции за рубежом, но с учетом стагнации вертолетного рынка сделать это будет непросто.

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Число закупаемых вертолетов в рамках госпрограммы вооружений на 2018−2025 годы будет ниже, чем в ныне действующей. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ», заявил во вторник директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов. Указав, что данные закрыты, он сказал, что уменьшение объема поставок вертолетов является «естественным», и заявил, что холдинг «Вертолеты России» активно работает «над поиском рынков сбыта своей продукции». По словам представителя ведомства, сейчас упор сделан на военно-техническое сотрудничество и продажу на внутренний и внешний рынки, а также реструктуризацию отрасли. «Может быть, какие-то предприятия станут агрегатно-сборочными», — предположил господин Емельянов.

В рамках ГПВ на 2011−2020 годы Минобороны РФ было одним из самых крупных заказчиков: за десять лет военные планировали приобрести свыше тысячи вертолетов различного назначения. Хотя упор в госпрограмме делался на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы и т. д.), военным нужно было и поддерживать в рабочем состоянии старую технику, и закупать новые машины. Ставка была сделана на ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» (и их корабельную версию Ка-52К «Катран»), боевые Ми-28Н, многоцелевые Ми-35М и Ми-8/17, легкие Ka-226 и тяжелые Ми-26. На фоне недопоставок по линии гособоронзаказа в других сферах (особенно в период 2011—2014 годов) к вертолетной промышленности возникало меньше всего вопросов. Предприятия успевали не только своевременно поставлять заказы в войска, но и даже перевыполнять план: например, завод «Прогресс» (Арсеньев) передал ВКС РФ в 2016 году 14 вертолетов Ка-52 и два поставил в счет 2017 года. Объем заказа позволял вертолетной отрасли год от года планомерно загружать мощности: в годовых отчетах «Вертолетов России» за 2015−2016 годы говорится, что основные поставки пришлись на военные машины.

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Однако сейчас ситуация меняется. По словам высокопоставленного источника «Ъ» в Минобороны РФ, рассчитывать на аналогичные заказы в период 2018—2025 годов предприятиям холдинга не приходится: поставка всех запланированных вертолетов в рамках действующей ГПВ закрывает потребности военных. По его словам, закупки в рамках формируемой ГПВ будут вестись в «индивидуальном порядке», и брать Минобороны РФ будет только технику либо с улучшенными характеристиками (или проводить модернизацию до ее уровня у ранее закупленных машин), либо же принципиально новые изделия. К последним относится перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч.

По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, снижение производства вертолетов для военных прогнозировалось еще в 2015—2016 годах. «В первую очередь речь идет о семействе Ми-8, в наибольшей степени снизятся закупки многоцелевых транспортных и легких вертолетов, а также боевых, которые хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании», — считает эксперт.

Отметим, что и бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев, и нынешний Андрей Богинский признавали факт «стагнации глобального рынка вертолетной техники». Поставлять военную технику на экспорт стало гораздо сложнее: заказчики все реже заинтересованы в разовых поставках вертолетов и стремятся к локализации. Тем не менее в 2017 году начнется реализация контракта на поставку 46 ударных Ка-52 в Египет, состоится поставка партии Ми-28НЭ для Алжира, а также планируется соглашение на 48 Ми-17В-5 с Индией.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов.

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