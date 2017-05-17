Между военными и промышленностью пролегла лопасть
Минобороны РФ сильно сократит закупки вертолетов в рамках новой госпрограммы вооружений.
Минобороны РФ сильно сократит закупки вертолетов в рамках новой госпрограммы вооружений.
Объем закупок вертолетной техники в рамках государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018−2025 годы будет меньше, чем в предыдущей.
Промышленность будет вынуждена искать новых покупателей продукции за рубежом, но с учетом стагнации вертолетного рынка сделать это будет непросто.
Число закупаемых вертолетов в рамках госпрограммы вооружений на 2018−2025 годы будет ниже, чем в ныне действующей. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ», заявил во вторник директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов. Указав, что данные закрыты, он сказал, что уменьшение объема поставок вертолетов является «естественным», и заявил, что холдинг «Вертолеты России» активно работает «над поиском рынков сбыта своей продукции». По словам представителя ведомства, сейчас упор сделан на
В рамках ГПВ на 2011−2020 годы Минобороны РФ было одним из самых крупных заказчиков: за десять лет военные планировали приобрести свыше тысячи вертолетов различного назначения. Хотя упор в госпрограмме делался на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы
Однако сейчас ситуация меняется. По словам высокопоставленного источника «Ъ» в Минобороны РФ, рассчитывать на аналогичные заказы в период 2018—2025 годов предприятиям холдинга не приходится: поставка всех запланированных вертолетов в рамках действующей ГПВ закрывает потребности военных. По его словам, закупки в рамках формируемой ГПВ будут вестись в «индивидуальном порядке», и брать Минобороны РФ будет только технику либо с улучшенными характеристиками (или проводить модернизацию до ее уровня у ранее закупленных машин), либо же принципиально новые изделия. К последним относится перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч.
По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, снижение производства вертолетов для военных прогнозировалось еще в 2015—2016 годах. «В первую очередь речь идет о семействе Ми-8, в наибольшей степени снизятся закупки многоцелевых транспортных и легких вертолетов, а также боевых, которые хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании», — считает эксперт.
Отметим, что и бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев, и нынешний Андрей Богинский признавали факт «стагнации глобального рынка вертолетной техники». Поставлять военную технику на экспорт стало гораздо сложнее: заказчики все реже заинтересованы в разовых поставках вертолетов и стремятся к локализации. Тем не менее в 2017 году начнется реализация контракта на поставку 46 ударных Ка-52 в Египет, состоится поставка партии Ми-28НЭ для Алжира, а также планируется соглашение на 48 Ми-17В-5 с Индией.
Александра Джорджевич, Иван Сафронов.