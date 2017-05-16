Минздрав проверит информацию российских СМИ о наличии стекла в белорусских препаратах

«Качество лекарств находится на постоянном контроле, каждый факт (претензии к белорусским производителям. — Прим. БЕЛТА) анализируется», — сказал Вячеслав Шило.

Российские массмедиа в начале мая растиражировали новость, что в антибиотиках сразу двух белорусских предприятий («Белмедпрепараты» и Борисовского завода медпрепаратов) обнаружены механические включения. Достоверность информации специальная комиссия сможет проверить только после прибытия партии. Уже готовы документы по транспортировке лекарств на родину. Речь идет о партии 2015 года.

«Мы по протоколу проводим расследование. Сейчас подготовлены документы о возврате этой партии продукции, чтобы мы могли разобраться. Объем одной серии — около 120 тыс. ампул, речь идет о неком механическом включении только в одной ампуле», — пояснили на предприятии «Белмедпрепараты».

До этого вопросов к качеству продукции не было.