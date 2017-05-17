Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами

Рост рынка кредитных карт отмечает и Frank Research Group, методика которой отличается от «Тинькофф банка» тем, что учитывает просроченную задолженность, говорит ее гендиректор Юрий Грибанов. По данным Frank RG, за I квартал портфель кредитных карт вырос на 2,4% до 1,23 трлн руб.

Все виды розничного кредитования растут и будут расти в ближайшее время, убежден Грибанов. Рынок вырос впервые c конца 2014 г., по его прогнозам, вырастет еще на 5−10%, что станет вторым результатом после pos-кредитования (кредитование в торговых точках). Такую же оценку рынка кредитных карт дает и директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей Крейтор.

В 2014 г. большинство банков существенно ужесточили свой подход к оценке кредитного риска, замечает Крейтор: «В результате качество выдач 2014−2016 гг. существенно улучшилось». Просрочка по кредитам, которая проявляется с существенной задержкой от момента выдачи, с тех пор существенно снизилась, что позволило нарастить рост портфеля в I квартале, объясняет Крейтор.