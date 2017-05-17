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04:10 (мск), источник: Ведомости

Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами

Задолженность россиян по кредитным картам в I квартале увеличилась на 2,3% до 1,02 трлн руб. Рынок вырос впервые c конца 2014 г., следует из обзора «Тинькофф банка». В конце 2016 г. кредитный карточный портфель находился на трехлетнем минимуме — 998,6 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"
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Рост рынка кредитных карт отмечает и Frank Research Group, методика которой отличается от «Тинькофф банка» тем, что учитывает просроченную задолженность, говорит ее гендиректор Юрий Грибанов. По данным Frank RG, за I квартал портфель кредитных карт вырос на 2,4% до 1,23 трлн руб.

Все виды розничного кредитования растут и будут расти в ближайшее время, убежден Грибанов. Рынок вырос впервые c конца 2014 г., по его прогнозам, вырастет еще на 5−10%, что станет вторым результатом после pos-кредитования (кредитование в торговых точках). Такую же оценку рынка кредитных карт дает и директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей Крейтор.

В 2014 г. большинство банков существенно ужесточили свой подход к оценке кредитного риска, замечает Крейтор: «В результате качество выдач 2014−2016 гг. существенно улучшилось». Просрочка по кредитам, которая проявляется с существенной задержкой от момента выдачи, с тех пор существенно снизилась, что позволило нарастить рост портфеля в I квартале, объясняет Крейтор.

Причиной роста стало снижение ставок до пятилетних минимумов, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин:

«Кроме того, в этом сегменте усиливают активность госбанки, обладающие масштабными ресурсами». Банки не только снижают ставки, но удлиняют сроки и увеличивают размер кредитного лимита — улучшение условий стимулирует спрос, рассуждает он.

Большую часть роста рынка кредитных карт обеспечили его лидеры — Сбербанк и сам «Тинькофф банк», следует из его обзора.

Они увеличили портфели на 17 млрд и 7,4 млрд руб.

Портфель Сбербанка к апрелю достиг 444, Рынок вырос впервые c конца 2014 г., а доля на рынке кредитных карт увеличилась на 0,7 процентного пункта до 43,6%. Исполнительный директор Сбербанка Игорь Ковалев объясняет это «более выгодными» условиями.

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С конца прошлого года в десятке лидеров произошли изменения, сказано в исследовании «Тинькофф». В нее вошел Райффайзенбанк (доля 1,5%). Руководитель управления массового рынка и кредитных продуктов банка Андрей Морозов связывает рост портфеля с улучшением ситуации на рынке.

Выбыл из топ-10 «Хоум кредит». Нарастить портфели помимо Сбербанка и «Тинькофф банка» смогли «ВТБ 24», Альфа-банк, Восточный и Райффайзенбанк. Напротив, у «Русского стандарта», «Кредит Европа банка», «ОТП банка» и «Бинбанк кредитные карты» портфели за I квартал сокращались.

Результат I квартала показывает, что спад в 2015—2016 гг. остался позади. Потенциал роста рынка кредитных карт в 2017 г. Промсвязьбанк оценивает в 4−6%, говорит Монастыршин: «Спрос на кредиты будет поддерживаться улучшением условий кредитования и восстановлением потребительской активности на фоне улучшения ситуации в экономике».

Комментарии
1
анатолий Лысенко-Шариков
Скучно стало ,вот и балуемся!
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