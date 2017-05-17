Почти 3,5 миллиарда должны приморцы энергетикам

С 15 мая вплоть до окончания межотопительного периода от электричества будут отключены только те объекты, которые в летний период никак не задействованы в производственной деятельности компании и ремонтной программе.

Отключение электроснабжения позволит сэкономить финансовые средства, они будут направлены на ликвидацию долга перед «ДЭК». Тепло и электроэнергетиками составлен совместный график погашения задолженности.

Отметим, что в настоящее время долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет порядка 572 млн рублей. По состоянию на 12 мая 2017 года задолженность как физических, так и юридических лиц составляет порядка 3 млрд 360 млн рублей, из них задолженность населения — 2 млрд 600 млн, сообщает «Примтеплоэнерго».

Михаил Грач.