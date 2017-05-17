Почти 3,5 миллиарда должны приморцы энергетикам
КГУП «Примтеплоэнерго» готово самостоятельно ограничить электроснабжение на большей части своих объектов, сообщает ИА «Дейта».
КГУП «Примтеплоэнерго» готово самостоятельно ограничить электроснабжение на большей части своих объектов, сообщает ИА «Дейта».
С 15 мая вплоть до окончания межотопительного периода от электричества будут отключены только те объекты, которые в летний период никак не задействованы в производственной деятельности компании и ремонтной программе.
Отключение электроснабжения позволит сэкономить финансовые средства, они будут направлены на ликвидацию долга перед «ДЭК». Тепло и электроэнергетиками составлен совместный график погашения задолженности.
Отметим, что в настоящее время долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет порядка 572 млн рублей. По состоянию на 12 мая 2017 года задолженность как физических, так и юридических лиц составляет порядка 3 млрд 360 млн рублей, из них задолженность населения — 2 млрд 600 млн, сообщает «Примтеплоэнерго».
Михаил Грач.