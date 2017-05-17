Самый дорогой участок земли в мире продан на аукционе в Гонконге за $3 млрд
Самый дорогой в мире участок земли был продан на правительственном аукционе Гонконга за $3 млрд, сообщает South China Morning Post.
Самый дорогой в мире участок земли был продан на правительственном аукционе Гонконга за $3 млрд, сообщает South China Morning Post.
По данным газеты, участок находится в самом центре Гонконга, в котором цены на недвижимость являются одними из наиболее высоких в мире.
В аукционе принимали участие девять компаний, одна из которых, Henderson Land, в итоге предложила самую высокую сумму.
В настоящее время участок занимает пятиэтажная парковка, которую новый владелец намерен снести. По планам Henderson Land, к 2022 году на участке будет построено новое «знаковое» здание.
«Здание, скорее всего, привлечет сильный спрос на жилье как со стороны материковых китайских фирм, так и от транснациональных корпораций», — считают аналитики.