Самый дорогой участок земли в мире продан на аукционе в Гонконге за $3 млрд

По данным газеты, участок находится в самом центре Гонконга, в котором цены на недвижимость являются одними из наиболее высоких в мире.

В аукционе принимали участие девять компаний, одна из которых, Henderson Land, в итоге предложила самую высокую сумму.

В настоящее время участок занимает пятиэтажная парковка, которую новый владелец намерен снести. По планам Henderson Land, к 2022 году на участке будет построено новое «знаковое» здание.

«Здание, скорее всего, привлечет сильный спрос на жилье как со стороны материковых китайских фирм, так и от транснациональных корпораций», — считают аналитики.