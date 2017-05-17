Энергетики отключили от электричества злостных должников Хабаровского края

Хабаровск, 17 мая, AmurMedia.
Филиал ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» совместно со специалистами сетевых организаций приступили к рейдовым мероприятиям по массовому ограничению подачи энергоресурса в дома и квартиры недобросовестных потребителей, проживающих на территории Хабаровского края. За две недели мая энергетики произвели полное отключение от электроэнергии более 8 тысяч злостных должников. Общая сумма их долга за потребленные энергоресурсы составила более 30 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК"-«Хабаровскэнергосбыт».
— Наибольшее количество абонентов-неплательщиков проживает в Краснофлотском, Индустриальном и Железнодорожном районах Хабаровска, Советско-Гаванском, Амурском и Комсомольском муниципальных районах края, — комментирует помощник директора по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева. — Напоминаю, что изменения в Постановлении Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг гражданам», которые вступили в силу в январе 2017 года, упростили систему уведомлений о планируемых ограничениях ресурса. Раньше недобросовестного потребителя нужно было предупреждать дважды об отключении электроэнергии. Теперь достаточно поместить информацию об имеющейся задолженности и планируемом ограничении в счете-квитанции. В течение 20 дней долг должен быть погашен.
Кроме того, поправками значительно ужесточены штрафы в отношении абонентов, допускающих потребление киловатт-часов в обход индивидуального электросчетчика. Данная проблема остаётся актуальной и для Хабаровского края. С начала года энергетиками выявлено 123 факта, пользования электроэнергией в обход приборов учёта, либо воздействия на электросчётчик запрещёнными средствами. В результате в бюджет энергокомпании возвращено свыше 1,4 млн. рублей, которые направлены в адрес производителей и транспортировщиков энергоресурса.