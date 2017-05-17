Омичи задолжали за электроэнергию больше 2 млрд рублей

На заседании общественного совета при РЭК Омской области директор ООО «Омская энергосбытовая компания» Юрий Баранов сообщил о долге омичей за электроэнергию. Общая сумма долга по состоянию на 1 апреля составила 2 млрд 26 млн рублей. В эту сумму входят долги как физических, так и юридических лиц.

Среди крупнейших должников значатся УМВД России по Омской области, УФСИН и Минобороны. Юрий Баранов связывает неплатежи с недостатками лимитов бюджетного финансирования госучреждений, а также со снижением платежеспособности населения.

Добавим, что ООО «Омская энергосбытовая компания» обслуживает более 800 тысяч потребителей, среди которых 21 000 — юридические лица.