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07:10 (мск), источник: Om1.ru

Омичи задолжали за электроэнергию больше 2 млрд рублей

Среди крупных должников — УМВД по Омской области и Минобороны РФ.

На заседании общественного совета при РЭК Омской области директор ООО «Омская энергосбытовая компания» Юрий Баранов сообщил о долге омичей за электроэнергию. Общая сумма долга по состоянию на 1 апреля составила 2 млрд 26 млн рублей. В эту сумму входят долги как физических, так и юридических лиц.

Среди крупнейших должников значатся УМВД России по Омской области, УФСИН и Минобороны. Юрий Баранов связывает неплатежи с недостатками лимитов бюджетного финансирования госучреждений, а также со снижением платежеспособности населения.

Добавим, что ООО «Омская энергосбытовая компания» обслуживает более 800 тысяч потребителей, среди которых 21 000 — юридические лица.

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