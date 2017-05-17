В Башкирии началась реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»

В приоритетный проект вошли 34 региона. Программа предусматривает ежегодное выделение республике из федерального бюджета 1 млрд рублей до 2025 года с софинансированием из регионального бюджета в таком же объеме. Общий объем средств за весь период — 18 млрд рублей.

В ближайшие два года запланированы некапиталоемкие мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках дорог. Большое внимание будет уделено профилактике дорожно-транспортных происшествий. Речь, в частности, идет об установке светофоров, дорожных знаков, барьерных, тротуарных и пешеходных ограждений.

Приоритет при выборе первоочередных участков, подлежащих ремонту, был сделан на основе анализа и оценки наиболее разрушенных и не соответствующих нормативам улиц и автомобильных дорог, подчеркнули в Госкомтрансе Башкортостана.

Только в этом году в Уфе отремонтируют 29 улиц, ликвидируют 20 мест концентрации ДТП. Это такие очаги аварийности, как пересечение улицы 50 лет Октября — Пархоменко, Айская — Кирова, Зорге — Братьев Кадомцевых, Комсомольская — бульвар Саид-Галиева, Жукова — Бикбая, Жукова — Королева, Айская — Революционная, Пушкина — К. Маркса, Первомайская — Гончарова.

В 2017 году ремонт запланирован на следующих улицах Уфы: ул. Маршала Жукова (4 км), ул. Сельская Богородская (5,53 км), ул. Трамвайная (4,56 км), проспект Салавата Юлаева (3,53 км), проспект Октября (2,5 км), ул. Цюрупы (2,52 км), ул. Интернациональная (3,97 км), ул. Ульяновых (3,4 км), ул. Вологодская (3,13 км), ул. Сосновская (3,12 км) и ул. Сипайловская (3 км).

Что касается сети межмуниципальных и региональных дорог Уфимской агломерации, то здесь предполагается ликвидировать 10 мест концентрации ДТП и отремонтировать свыше 39 км дорог. На эти цели понадобится 500 млн рублей, 467,8 млн из которых придется на ремонт покрытия проезжей части.

Кроме того, в программу включено 278 км дорог федерального значения, проходящих по территории Уфимской агломерации.

Как отметили в Госкомтрансе РБ, несмотря на то, что дороги федерального значения, проходящие по территории агломерации, включены в Программу, финансирование мероприятий по приведению в соответствие и снижению очагов аварийности на этих дорогах будет вестись в рамках отдельных программ с федеральным финансированием.