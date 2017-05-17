Годовая инфляция в апреле составила 7,5%

Снижение происходило преимущественно за счет уменьшения годовых темпов непродовольственной инфляции при более медленном снижении темпов роста цен на продовольственные товары и платные услуги. В целом, инфляция с начала года закрепилась в целевом коридоре Национального Банка 6−8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Индекс потребительских цен в апреле 2017 года повысился на 0,5% к предыдущему месяцу, сложившись на уровне предыдущего месяца (в марте 2017 года — 0,5%). При этом в апреле продолжилось снижение показателей базовой инфляции 1: с 0,4% до 0,3%, в годовом выражении с 7,7% до 7,2%, что свидетельствует о продолжении траектории снижения инфляции без учета кратковременных шоков, включая сезонные.

Инфляционные процессы продолжают формироваться под воздействием постепенного восстановления экономики, роста реальных доходов населения, оживления потребительского спроса, не оказывающих, при этом, значительного давления на уровень цен. Вместе с тем, относительно высокий уровень издержек в отдельных отраслях экономики, наблюдаемый отток товаров на внешние рынки с начала года, неравномерное развитие инфляционных процессов в регионах, погодные условия продолжают оказывать влияние на инфляцию.

По результатам проведенного в апреле опроса населения по оценке инфляционных ожиданий, воспринимаемая годовая инфляция и инфляция за прошедший месяц находится на стабильном уровне. Участники опроса основным источником инфляции отмечают рост цен на продукты питания.

В апреле ожидания по росту цен в следующем месяце немного снизились по сравнению с мартом. Рост цен в мае 2017 года ожидает 53% респондентов, большая часть которых предполагает умеренный рост.

Ожидания населения относительно роста цен в следующие 12 месяцев незначительно повысились по сравнению с мартом. Несмотря на то, что доля оценивающих уровень инфляции через год выше, чем 10%, несколько возросла, доля дающих росту цен оценку в менее чем 10% находится на максимальном уровне с начала проведения опросов (январь 2016 года).

Особенно следует отметить рост с 23% до 28% доли оценивающих будущую инфляцию в диапазоне 6−10%. В апреле 2017 года инфляционные ожидания, рассчитанные с помощью вероятностного метода квантификации, несмотря на некоторое повышение, остаются достаточно стабильными.

Так, количественная оценка инфляции на год вперед по результатам опроса, увеличившись на 0,3 п.п. по сравнению с мартом 2017 года, составила 6,4% и находится внутри целевого коридора 5−7% на 2018 год.