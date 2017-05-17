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07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские санатории проверят на качество услуг

Министерство социального развития региона составит рейтинг санаториев, реабилитационных центров и других учреждений, где оказывают социальную помощь людям. По каким критериям оценят качество работы? Корреспондент «Вестей» Евгений Власенко выяснял.

Наталья Овчинникова с дочкой в «Морской Залив» приехали впервые. У маленькой Снежанны миопатия — тяжелое заболевание мышц. Ребенок все время в коляске. Но здесь для таких пациентов пытаются создать «безбарьерную среду» — в прямом и переносном смысле.

Наталья Овчинникова, жительница Бердска: «Прям атмосфера такая дружелюбная. Здесь все прям рады деткам. Не только нам, а всем детям! Пытаются как-то завлечь в мероприятия, рисуют тут, лепки делают, все делают!».

Доброжелательность, вежливость, компетентность, доступная среда.. Критериев независимой оценки качества несколько. Среди гостей проводят анкетирование. На стол директора и руководителей министерства социального развития аналитики кладут список конкретных рекомендаций. Например, построить спортплощадку или переоборудовать вход.

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