Новый благоустроенный сквер появится на левом берегу Новосибирска

Его можно обойти за пять минут вдоль и поперек. Сейчас здесь немноголюдно. А по выходным пикники, семейные прогулки. Рядом с оживленным проездом Энергетиков это единственное тихое место. Несколько лет назад, вспоминает Анна Романовна (у нее здесь дом), как шок — новость, что вместо сквера здесь будет АЗС. десятки людей тогда вышли на защиту.

Анна Васяткина, председатель уличного комитета ТОС «Лесоперевалка»: «Нас только вот этот пятачок только и есть, больше у нас нигде. Вот частный сектор, переулки, негде как говорится не гулять ничего».

Лариса Суряга, корреспондент: «Стройку даже начали, вот как раз на этом самом месте, в непосредственной близости от жилых домов, на пересечении улиц Шоссейная и первая Чулымская. Вот на этом месте вырубили несколько деревьев под АЗС и начали заливать бетонную площадку. Кстати, несколько блоков здесь до сих пор осталось».

Территорию отстояли общественники, местные жители, власти города. Сохранение и развитие зеленых зон один из приоритетов развития Новосибирска. Теперь этот участок земли в зоне Р-2: строить нельзя здания. Можно: тротуары, спортплощадки, дорожки. Например, для занятий иппотерапией. Рядом конный клуб.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Мы начнем работать сейчас, я поручение даю сейчас, я так думаю, что тут не так уж много нужно времени. Конечно, необходимы будут какие-то вложения, бюджетные, не думаю, что они очень большие, если о бюджете говорить, то это уже наверно следующий год, но приступать к работам можно будет уже и сейчас».

Жители Лесоперевалки за порядком в сквере уже следят. В апреле провели субботник. Народные гуляния, кстати, тоже проходят здесь. Например, Масленицу каждый год отмечают всем микрорайоном.