Жители краевой столицы 17 мая останутся без воды

Отключение воды произойдет сегодня, 17 мая, в нескольких районах Перми, сообщили в компании «Новогор — Прикамье».

Без воды с 10:00 до 19:00 часов останутся жители домов 1, 3, 4, 5 и 5а по улице Веры Фигнер, 5 и 51 по улице Авиационной. На то же время высохнут водопроводы домов 84 и 86а на Уральской, 10 по улице Металлургов и 21 и 23 на Карпинского.

С 9:00 17 мая на сутки вода будет перекрыта в домах 59, 62, 64, 65 и 66.1 по Куйбышева, 12, 13, 15 и 15а по Глеба Успенского, а также в доме 16 по Краснофлотской.

18 мая с 9:00 до 14:00 прекратят подачу воды в дома 25, 28, 29, 30, 31, 30а и 32а по Боровой.