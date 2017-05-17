Фонд гарантирования депозитов не отвечает за пенсионные деньги — Нацбанк

«НБРК не планирует внесение изменений в законодательство относительно расширения гарантий КФГД на пенсионные накопления, размещенные на банковских вкладах. Поскольку идея института гарантирования депозитов заключается в проведении быстрых выплат вкладчикам из независимого финансового источника в случае прекращения деятельности банка для предотвращения паники среди вкладчиков и сокращения общественных издержек на преодоление последствий кризисных явлений», — пояснили в официальном ответе Нацбанка.
Поэтому гарантирование вкладов в Казахстане, так же, как и в большинстве других стран, направлено на защиту интересов розничных, неквалифицированных инвесторов. В свою очередь, ЕНПФ является институциональным инвестором и управление пенсионными активами должно осуществляться с учетом оценки рисков при принятии инвестиционных решений.
«Мы считаем, что проблема обеспечения сохранности пенсионных накоплений лежит не в плоскости гарантирования, а в плоскости улучшения качества инвестиционных решений и управления рисками при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, в том числе за счет вовлечения самих вкладчиков в процесс, например, путем выбора управляющих», — отмечает Нацбанк.
При этом Нацбанк подчеркнул, что в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении государство гарантирует сохранность пенсионных взносов в размере фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент выхода вкладчика на пенсию.
Решения по гарантированию сохранности пенсионных активов относится к компетенции правительства, которое разрабатывает основные направления государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и организует их осуществление.
Также Национальный банк ответил на вопрос о страховании банками Казахстана своих рисков.
«Законом о страховой деятельности предусмотрены добровольные виды страхования, такие как страхование гарантий и поручительств, а также страхование займов, ипотечное страхование, страхование убытков финансовых организаций», — указал финрегулятор.
Данные виды деятельности относятся к добровольным видам страхования, и банки при оценке рисков своей деятельности должны самостоятельно принимать решения о необходимости страхования указанных рисков.
«Задачей Нацбанка, как и регуляторов других стран, является обеспечение устойчивости банков путем установления пруденциальных требований по достаточности капитала. Национальный банк стимулирует страхование гарантий и поручительств в рамках взвешивания условных и возможных обязательств банка по степени кредитного риска, которые учитываются при расчете достаточности капитала», — говорится в сообщении.
При этом если гарантии и поручительства банка, обязательства по которым полностью обеспечены гарантиями центральных правительств и центральных банков иностранных государств, а также гарантиями юридических лиц и страховыми полисами страховых организаций, имеющих соответствующий рейтинг, то данные условные обязательства банка взвешиваются с меньшим весом кредитного риска, что снижает нагрузку на капитал банка.