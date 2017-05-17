Фонд гарантирования депозитов не отвечает за пенсионные деньги — Нацбанк

«НБРК не планирует внесение изменений в законодательство относительно расширения гарантий КФГД на пенсионные накопления, размещенные на банковских вкладах. Поскольку идея института гарантирования депозитов заключается в проведении быстрых выплат вкладчикам из независимого финансового источника в случае прекращения деятельности банка для предотвращения паники среди вкладчиков и сокращения общественных издержек на преодоление последствий кризисных явлений», — пояснили в официальном ответе Нацбанка.

Поэтому гарантирование вкладов в Казахстане, так же, как и в большинстве других стран, направлено на защиту интересов розничных, неквалифицированных инвесторов. В свою очередь, ЕНПФ является институциональным инвестором и управление пенсионными активами должно осуществляться с учетом оценки рисков при принятии инвестиционных решений.

«Мы считаем, что проблема обеспечения сохранности пенсионных накоплений лежит не в плоскости гарантирования, а в плоскости улучшения качества инвестиционных решений и управления рисками при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, в том числе за счет вовлечения самих вкладчиков в процесс, например, путем выбора управляющих», — отмечает Нацбанк.

При этом Нацбанк подчеркнул, что в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении государство гарантирует сохранность пенсионных взносов в размере фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент выхода вкладчика на пенсию.