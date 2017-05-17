Как избавиться от ветхого фонда? В Новосибирске расселяют аварийные дома

Их бараки расселят сверх плана за счёт городского бюджета. В очереди на снос — ещё 142 таких же старых дома.

Затерянные во времени.

Пока московские чиновники ломают головы над тем, как избавить столицу от панельных пятиэтажек, новосибирские власти ведут неравный бой с наследием индустриального бума — ветхими бараками постройки 30−40-х годов. Ситуация в мегаполисе напряжённая, ведь с каждым годом число аварийных домов растёт. Причём стремительно, как на дрожжах. Уже сейчас в городе — более 700 двухэтажек с износом 70%, которые ещё не вошли ни в одну из программ по расселению.

Два деревянных барака в аварийном состоянии по адресу: улица Якушева, 117 и 119 в Октябрьском районе Новосибирска затерялись в самом «сердце» частного сектора. До ближайшей автобусной остановки — двадцать минут ходьбы по узким переулкам, в распутицу к домам не могут подъехать ни «скорая помощь», ни пожарные. Несколько лет назад один барак чуть не сгорел, жильцы сами вручную тушили пламя. Опоздавший на полчаса пожарный расчёт залил весь дом водой, с тех пор деревянные стены барака гниют, покрываясь плесенью. В квартирах стоит неприятный запах.

«Живём как в каменном веке. Наш дом — 1936 года постройки, без удобств: туалет на улице, ни горячей воды, ни отопления. Печку углём топим — по 9 тонн за зиму уходит, — сетует жительница дома № 117 по улице Якушева Елена ДЕДЯЕВА. — Двадцать лет назад получила комнату в этом бараке от железной дороги как временное жильё. Уже и сын вырос, женился, и внуки родились, а мы всё живём в этом бараке! Недаром говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное».

Снести, нельзя оставить!

Бюджет Новосибирска не так богат, чтобы вести войну с ветхим жилым фондом — нет таких средств. Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ недавно предложил продлить федеральную программу на заседании Палаты городов на площадке Госдумы РФ. «Сомнений в том, что мы расселим всех, кто живёт в домах, признанных аварийными до 2012 года, нет, — заявил мэр Новосибирска. — Но дальше мы остаёмся с этой проблемой один на один. В Новосибирске ещё 142 дома признаны аварийными — уже после 2012 года. На расселение одного дома тратится 25−30 млн рублей. Без поддержки федеральных властей решить вопрос невозможно».

Хотя Анатолия Локтя поддержали многие главы городов, этот вопрос повис в воздухе. Оба дома на улице Якушева признаны аварийными в январе 2013 года, а это значит, что в федеральную программу по переселению жильцов из аварийного жилищного фонда они не попали. Но на днях у Елены Дедяевой и её соседей появилась надежда: 20 семей планируют переселить в рамках городской целевой программы, причём сверх плана — на сэкономленные средства. Кроме этих бараков, в число «счастливчиков» попали ещё четыре дома — в Первомайском и Советском районах. За шесть лет по городской программе сноса и расселения ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили жильцы 79 домов.

«Федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая заканчивает своё действие в сентябре 2017 года, мы выполним в полном объёме и в срок. В городе будут расселены все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, — сказал мэр. — За успешную реализацию программы мы рассчитываем получить от федерального центра дополнительные средства — около 150 млн рублей, это позволит нам расселить ещё несколько аварийных домов. Конечно, средств на снос бараков довоенной постройки у муниципалитета катастрофически не хватает, это не только наша проблема, такая же ситуация по всей России. Я неоднократно поднимал эту тему на федеральном уровне, аргументы территорий услышаны. Президентом поставлена задача о продлении сроков действия федеральной программы. Это вселяет надежду!».