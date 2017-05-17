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08:20 (мск), источник: Вести - Пермь

В Краснокамском районе начинается реконструкция моста через Сюзьву

Готовьтесь к пробкам. Между Краснокамском и Нытвой начинается реконструкция моста через реку Сюзьва. Планируется ввести реверсивное движение.

Источник: Вести - Пермь

На трассе М7 «Волга» между Краснокамском и Нытвой официально начинается реконструкция моста через реку Сюзьва. Для этого планировалось ввести реверсивное движение в одну полосу.

С учетом интенсивности трафика обычно это приводит к многокилометровым автомобильным пробкам на этом участке дороги. Однако на деле проезд пока оказался свободен, несмотря на то, что светофоры и временные знаки уже установлены.

Ограничение движения пока не ввели. По плану реконструкция продлится до конца сентября.

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