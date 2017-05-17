В Краснокамском районе начинается реконструкция моста через Сюзьву
Готовьтесь к пробкам. Между Краснокамском и Нытвой начинается реконструкция моста через реку Сюзьва. Планируется ввести реверсивное движение.
Готовьтесь к пробкам. Между Краснокамском и Нытвой начинается реконструкция моста через реку Сюзьва. Планируется ввести реверсивное движение.
На трассе М7 «Волга» между Краснокамском и Нытвой официально начинается реконструкция моста через реку Сюзьва. Для этого планировалось ввести реверсивное движение в одну полосу.
С учетом интенсивности трафика обычно это приводит к многокилометровым автомобильным пробкам на этом участке дороги. Однако на деле проезд пока оказался свободен, несмотря на то, что светофоры и временные знаки уже установлены.
Ограничение движения пока не ввели. По плану реконструкция продлится до конца сентября.