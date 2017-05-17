Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
08:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В трех районах Уфы 18 мая отключат воду — Уфаводоканал

УФА, 17 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ 18 мая предприятие «Уфаводоканал» временно отключит воду в трех районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, в Октябрьском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. Российская, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5.

В Калининском районе с 10 до 18 часов холодной воды не будет на ул. Интернациональная, 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1; ул. Невского, 4.

В Орджоникидзевском районе 18 мая с 10 до 17 часов холодную воду отключат на бульваре Славы, 1а, 1б и 1 В.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Волгограде
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь