В трех районах Уфы 18 мая отключат воду — Уфаводоканал

Как сообщили на предприятии, в Октябрьском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. Российская, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5.

В Калининском районе с 10 до 18 часов холодной воды не будет на ул. Интернациональная, 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1; ул. Невского, 4.

В Орджоникидзевском районе 18 мая с 10 до 17 часов холодную воду отключат на бульваре Славы, 1а, 1б и 1 В.