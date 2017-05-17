В трех районах Уфы 18 мая отключат воду — Уфаводоканал
УФА, 17 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ 18 мая предприятие «Уфаводоканал» временно отключит воду в трех районах башкирской столицы.
УФА, 17 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ 18 мая предприятие «Уфаводоканал» временно отключит воду в трех районах башкирской столицы.
Как сообщили на предприятии, в Октябрьском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. Российская, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5.
В Калининском районе с 10 до 18 часов холодной воды не будет на ул. Интернациональная, 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1; ул. Невского, 4.
В Орджоникидзевском районе 18 мая с 10 до 17 часов холодную воду отключат на бульваре Славы, 1а, 1б и 1 В.