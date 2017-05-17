Организации образования и здравоохранения Уфы предложат на ярмарке 350 вакансий

В общей сложности свои вакансии соискателям предложат около 25 работодателей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

В числе предлагаемых рабочих мест — врачи и медсестры различных квалификаций, администратор, агент по страхованию, дворник, повар, санитар, бухгалтер, инструктор по лечебной физкультуре, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер.

Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.