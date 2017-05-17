Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
08:27 (мск), источник: Sputnik.md

Почему доллар «убивает» национальные валюты

Множество стран мира, в том числе и Молдова, не могли создать собственных валют, не отдав дань резервным валютам мира, считает историк Николай Стариков.

Источник: Sputnik.md

Такую мысль в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал известный российский писатель и историк Николай Стариков, представивший в Кишиневе и Тимишоаре свою книгу «Национализация рубля — путь к свободе», изданную на румынском языке.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, государства могут начать печатать собственные валюты, только имея запасы так называемых резервных валют, коими сегодня являются американский доллар, евро, английский фунт и швейцарский франк или долговые бумаги, номинированные в этих валютах.

«По сути, это выплата дани. Но только раньше отправляли возы соболей или бычьих туш куда-то в центр силы, который определял политический климат на континенте. А сейчас туда отправляют блага в виде нефти, природных ресурсов и взамен получают компьютерные нолики, даже не бумажные резервные валюты, а долговые расписки, которые собирают в золотовалютные резервы и только тогда государство получает возможность в определенной пропорции выпускать свои деньги», — отметил Стариков.

По его словам, таким образом национальные валюты попадают в зависимость от резервных, поскольку они всегда нуждаются в долларах и евро.

В то время как производители резервных валют стараются удержать свою монополию, чтобы обеспечить себе комфорт и продолжать выкачивать значительную часть жизненного уровня из тех государств, которые вынуждены существовать в этой системе в подчиненном состоянии.

«Центральные банки наших государств являются филиалами Всемирного банка и работают в интересах доллара, а не в интересах наших государств. Именно поэтому происходят постоянные девальвации валют к доллару и евро, которые по отношению к нашим валютам постоянно растут, но никогда не снижаются. Я имею в виду длительную перспективу: движение всегда в одну сторону, игра всегда в одни ворота. Потому что тот вратарь, который должен стоять на страже наших экономических интересов — Центральный банк, на самом деле одет в форму противоположной команды. Его задача не поймать мяч, а, наоборот, ему нужно отойти в сторону, чтобы гол был обязательно забит», — говорит Стариков.

Почему национальные валюты обесцениваются по отношению к доллару, объяснил в интервью радиостудии Sputnik Молдова российский писатель и историк Николай Стариков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.2603   -0.27
$
Доллар США ММВБ
56.4750   +0.13
Евро ЦБ
62.0382   +0.19
Евро ММВБ
62.6450   +0.77
Как влюбить в себя миллионы: Sunstroke Project - падали и поднимались
Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Волгограде
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь