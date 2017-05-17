Почему доллар «убивает» национальные валюты

Такую мысль в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал известный российский писатель и историк Николай Стариков, представивший в Кишиневе и Тимишоаре свою книгу «Национализация рубля — путь к свободе», изданную на румынском языке.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, государства могут начать печатать собственные валюты, только имея запасы так называемых резервных валют, коими сегодня являются американский доллар, евро, английский фунт и швейцарский франк или долговые бумаги, номинированные в этих валютах.