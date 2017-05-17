За счет чего госдолг Новосибирской области сократился на 3,4 млрд рублей

Поступления доходов в бюджет Новосибирской области в I квартале 2017 года позволили сократить объём государственного внутреннего долга региона почти на 3,4 млрд рублей без сокращения финансирования расходов. Об этом сообщил губернатор области Владимир Городецкий.

Снижение доли коммерческих заимствований, по словам Городецкого, обусловлено увеличением доли бюджетных кредитов, что обеспечило снижение расходов на обслуживание госдолга на 130 млн рублей.

В целом, заявил глава региона, итоговые цифры демонстрируют, что исполнение областного бюджета в I квартале имеет положительную динамику по собственным доходам, которые в этот период были исполнены в сумме почти 28,3 млрд рублей, расходы — боле 23,1 млрд рублей, профицит составил 5,1 млрд рублей.

Также отмечен рост налога на прибыль организаций, который по итогам I квартала находится на уровне 150,4% к аналогичному периоду 2016 года и составляет 3,4 млрд рублей. Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет показали рост на 7,6% — показатель соотносится с темпом роста фонда начисленной заработной платы по области — 108%.