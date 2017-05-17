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09:28 (мск), источник: ИА REGNUM

За счет чего госдолг Новосибирской области сократился на 3,4 млрд рублей

Губернатор Новосибирской области сделал предварительный прогноз по бюджету.

Поступления доходов в бюджет Новосибирской области в I квартале 2017 года позволили сократить объём государственного внутреннего долга региона почти на 3,4 млрд рублей без сокращения финансирования расходов. Об этом сообщил губернатор области Владимир Городецкий.

Снижение доли коммерческих заимствований, по словам Городецкого, обусловлено увеличением доли бюджетных кредитов, что обеспечило снижение расходов на обслуживание госдолга на 130 млн рублей.

В целом, заявил глава региона, итоговые цифры демонстрируют, что исполнение областного бюджета в I квартале имеет положительную динамику по собственным доходам, которые в этот период были исполнены в сумме почти 28,3 млрд рублей, расходы — боле 23,1 млрд рублей, профицит составил 5,1 млрд рублей.

Также отмечен рост налога на прибыль организаций, который по итогам I квартала находится на уровне 150,4% к аналогичному периоду 2016 года и составляет 3,4 млрд рублей. Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет показали рост на 7,6% — показатель соотносится с темпом роста фонда начисленной заработной платы по области — 108%.

В целом, заявил глава региона, итоговые цифры демонстрируют, что исполнение областного бюджета в I квартале имеет положительную динамику

Темп роста поступлений акцизов по подакцизным товарам относительно аналогичного периода 2016 года составил 112%. В то же время произошло снижение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 17%. А вот по налогу на имущество организаций и налогам на совокупный доход наблюдается стабильное поступление с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 8% (178 млн рублей) и 12% (169 млн рублей) соответственно. Власти объяснили это увеличением платежей по итогам 2016 года.

Но одновременно с положительной динамикой налоговых доходов по итогам квартала произошел рост недоимки в консолидированный бюджет Новосибирской области на 28,5% или на 1,6 млрд рублей.

Исходя из динамики исполнения бюджета в I квартале Владимир Городецкий сделал предварительный прогноз в целом по году. Губернатор региона считает, что все бюджетные обязательства на 2017 год будут выполнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный долг Новосибирской области на 1 мая 2017 года составил 43,7 млрд рублей. На государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, еще 28,9 млрд рублей — бюджетные кредиты. На начало апреля 2017 года госдолг региона составлял почти 44,5 млрд рублей, из которых 2 млрд приходилось на коммерческие кредиты. К началу мая Новосибирская область полностью рассчиталась по коммерческим кредитам.

Доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 120,7 млрд рублей, расходная — 122 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей. Он образован за счет свободных остатков, перешедших с 2016 года.

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