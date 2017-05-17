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09:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Торговый дом Армении появится в Ростове

Торговый дом Армении появится в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, решение о реализации проекта принято на встрече донского губернатора Василия Голубева с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном, которому принадлежит идея создания торгового дома в Ростове.

Предполагается, что в здании торгового дома разместится культурно-выставочный центр. Также в нем планируется проводить бизнес-встречи.

Василий Голубев поддержал инициативу и поручил областному министерству экономики детально проработать вопрос реализации проекта.

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