Торговый дом Армении появится в Ростове
Торговый дом Армении появится в донской столице.
Торговый дом Армении появится в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, решение о реализации проекта принято на встрече донского губернатора Василия Голубева с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном, которому принадлежит идея создания торгового дома в Ростове.
Предполагается, что в здании торгового дома разместится
Василий Голубев поддержал инициативу и поручил областному министерству экономики детально проработать вопрос реализации проекта.