В Новосибирск из Турции приехали зараженные гвоздики

В Новосибирск приехали турецкие зараженные гвоздики, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

В новосибирскую торговую сеть прибыло более 30 тысяч срезов цветов из Турции, Италии, Колумбии и Бельгии. В ходе фитосанитарного контроля инспекторы управления выявили в цветочной продукции карантинный объект — западный калифорнийский цветочный трипс.

«Вредоносным насекомым оказались поражены 13 536 турецких гвоздик в монобукетах по 5 и 11 штук», — рассказали инспекторы.

Зараженные цветы решено уничтожить. Остальные 20 тысяч срезов после прохождения фитосанитарного контроля разрешены для дальнейшего использования.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай, он также способен переносить вирусы — возбудители опасных заболеваний растений.