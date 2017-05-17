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09:37 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье 14,8% населения получают доходы ниже прожиточного минимума

Пермьстат опубликовал данные по распределению населения по размеру среднедушевого денежного дохода в Пермском крае за 2016 год.

Так, 2,92% населения получают в месяц до 5 тыс. руб., 4,37% — от 5 до 7 тыс. руб. и 8,82% — от 7 до 10 тыс. руб.

При этом на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30,44% всех денежных доходов в Прикамье, а на долю 10% наименее обеспеченного — 1,93%.

Получающих доходы ниже прожиточного минимума в 2016 году в регионе насчитывалось 390,3 тыс. человек (14,8%), что на 56 тыс. человек больше, чем в 2015 году.

По этому показателю среди регионов ПФО Пермский край занял шестое место.

Больше всего бедных (15,4%) проживает в Ульяновской области.

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