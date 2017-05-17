В Сочи на электронных торгах продали 15 олимпийских коттеджей
В Сочи состоялись электронные торги по продаже олимпийских коттеджей.
В Сочи состоялись электронные торги по продаже олимпийских коттеджей.
В администрации города сообщили, что потенциальные покупатели могли приобрести коттеджи не выходя из дома. Их непосредственное участие нужно только при заключении договора
Для участия надо было зарегистрироваться на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» и получить сертификат электронной подписи.
Ранее спрос на коттеджи был низким
Выставленные на торги дома находятся в Хостинском и Адлерском районах курорта, их цена варьируется от 5,6 млн рублей до 45,6 млн рублей. На торги выставили 41 лот, 15 из них продали за 170 млн рублей.
«Торги прошли успешно. Конечная вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн рублей. Все средства пополнят бюджет города. Результаты аукциона показывают, что олимпийское наследие востребовано и продолжает работать», — сказал директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков.
Новый аукцион объявят в ближайшее время. На него выставят 26 коттеджей.