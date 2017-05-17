В первом квартале Беларусь опередила Италию по объемам импорта российского газа

Впереди нашей страны только Германия и Турция, сообщает «Завтра твоей страны».

По объему закупленного в России газа Беларусь обошла Италию, которая сократила импорт с 6,364 млрд до 5,184 млрд куб. метров. Импорт Беларусью тоже уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в страну поступил 5,641 млрд куб. метров газа.

Первое место по потреблению российского газа на протяжении последних лет удерживает Германия. В первом квартале эта страна нарастила импорт почти на 2,5 млрд куб. м. (с 12,050 млрд. до 14,495 млрд куб.м.), во многом обеспечив прирост объемов поставок «Газпромом» в дальнее зарубежье. Они выросли с 44,357 млрд до 50,052 млрд кубометров. Также заметно увеличилось потребление «газпромовского» ресурса у второго по величине его импортера — Турции. Объемы импорта в эту страны выросли с 6,419 млрд до 8,108 млрд куб. метров.

В первом квартале выросли объемы поставок газа «Газпрома» и на постсоветском пространстве. Если в этом периоде в 2016 году страны бывшего СССР приобрели 10,179 млрд кубометров газа, то в 2017 году — 11,594 млрд кубометров.

Прирост в этом регионе обеспечил Казахстан, который вошел в топ-10 крупнейших потребителей российского газа, а также Украина (поставки выросли с 0,995 млрд до 1,109 млрд куб. метров), Молдова, все страны Балтии, Армения, Грузия, Кыргызстан. Меньше, чем в прошлом году, купили газа Беларусь и Южная Осетия.