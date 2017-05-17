Подрядчики начали ремонт девяти екатеринбургских дорог

Финансирование работ ведется, как и в прошлом году, из бюджета Екатеринбурга, бюджета Свердловской области и в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» из федерального дорожного фонда.

«На сегодняшний день в работе девять участков из 47. Муниципальный заказ на ремонт этих участков размещен. Думаю, что несмотря на погоду, мы к осени завершим работу на всех запланированных объектах», — сообщил Юровицкий.

Представитель комитета благоустройства подчеркнул, что есть участки, работы на которых практически выполнены.

«Есть участки улиц, работа на которых уже идет к завершению, например, Сибирский тракт. Есть участки, где уложен частично нижний слой, — это объездная дорога от Серафимы Дерябиной в сторону выезда на Московский тракт, это участок Базового от улицы Белинского до “Леруа Мерлен”. При подходящих погодных условиях приступим к укладке верхнего слоя, завершим эти участки в мае», — пояснил он.

В ближайшее время администрация планирует разместить на сайте госзакупок лот на проведение ремонта проспекта Ленина от улицы 8 Марта до Московской, и дублер Сибирского тракта от Комсомольского путепровода до поста ГИБДД.

При этом Виктор Юровицкий подчеркнул, что дороги которые предстоит отремонтировать не делят на первоочередные, которые нужно подготовить к чемпионату мира по футболу, и все остальные.

«У нас нет первой и второй очереди. Требования идентичны, и это требования высокие. Будет выполнено все и с надлежащим качеством. Из участков, где сейчас идут работы, только один близок к Центральному стадиону. Остальные — не в центральной части города, они не в маршруте следования клиентских групп», — отметил он.