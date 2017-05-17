Новосибирские педагоги получат более 100 млн рублей за работу на ЕГЭ

Из бюджета Новосибирской области на выплату компенсации педагогам, которые будут привлечены к подготовке и проведению единого государственного экзамена, будет выделено 105 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов.

«Правительство региона выделило 31 млн рублей из областного бюджета на проведение ЕГЭ, большая часть средств была направлена на обеспечение информационной безопасности экзамена, еще 105 млн будет направлено на выплату компенсации за работу на ЕГЭ педагогам», — отметил министр.

По словам министра, для участия в основном периоде проведения ЕГЭ, который пройдет с 29 мая по 1 июля 2017 года, зарегистрировано 14 133 участника, в том числе 13 182 выпускника 2017 года. Для проведения экзамена организовано 84 основных пунктов проведения, все они оборудованы системой видеонаблюдения и обеспечены ручными металлоискателями.

На экзаменах будут работать около 900 общественных наблюдателей, в том числе около 200 общественных наблюдателей из числа студентов новосибирских вузов.

Экзамен будет проходить по 14 учебным предметам, в том числе по испанскому языку. Наиболее популярными у новосибирских школьников традиционно остаются обществознание, физика, история, биология, информатика и информационно — коммуникационные технологии, химия.

Единственное существенное изменение в проведении ЕГЭ, по словам Сергея Нелюбова, касается участия в экзаменах выпускников прошлых лет — они смогут сдавать экзамены только в досрочный период (март-апрель) или в резервные дни основного периода (с 20 июня по 1 июля). Кроме того, из заданий ЕГЭ ежегодно исключались тесты с выбором одного ответа, в 2017 году они исключены из последних трех предметов: физики, химии и биологии.

Отметим, что в Новосибирской области, по данным министерства образования, науки и инновационной политики региона, насчитывается более 1 тыс. школ.