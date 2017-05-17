Краевому Минстрою дали две недели на проработку дополнительных мер поддержки обманутых дольщиков

Как сообщил глава региона Максим Решетников, месяц назад он встречался с представителями Первого Пермского микрорайона и по итогам этой встречи дал поручение министерству строительства и ЖКХ проработать механизм предоставления помощи обманутым дольщикам.

Врио губернатора подчеркнул, что эта помощь должна касаться не только социально незащищенных граждан, но и тех, кто брал ипотеку, участвовал в краевых и муниципальных программах по строительству жилья.



Министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин сообщил, что за истекший месяц его ведомство провело работу «по идентификации» проблемных объектов, таких оказалось восемь, в них 1156 дольщиков, а всего в списке проблемных дольщиков зарегистрированы 1352 семьи. Из них к категории социально незащищенных, которым по закону полагается 100-процентная компенсация понесенных потерь, относится 193 семьи.

Общий объем расходов по этой категории составит 148 млн руб. На вопрос главы региона о том, какая помощь будет оказываться «ипотечникам», тем, кто участвовал в краевых и муниципальных программа переселения, министр ответил, что эти категории сначала надо определить решением правительства.

Врио губернатора обратил внимание главы Минстроя на неудовлетворительную работу по этому направлению и дал ему две недели на то, чтобы совместно с Общественной палатой, самими дольщиками определить все категории обманутых дольщиков, которые могут рассчитывать на помощь из бюджета.