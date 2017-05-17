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10:30 (мск), источник: Новая Кубань

Министры Кубани и Адыгеи обсудили, как развивать курорт Лагонаки

Христофор Константиниди и Инвер Калашаов провели рабочую встречу в Краснодаре.

Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. После подписания нашими регионами соглашения о дружбе и сотрудничестве, чиновники наметили направления совместной работы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов договорились совместно развивать курорты Лагонакского нагорья 24 апреля.

16 мая в краевой столице более детально эту тему обсуждали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди и председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов.

Чиновники запланировали реализовать общими усилиями ряд проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного потенциала Апшеронского и Майкопского районов.

В краевом министерстве туризма сообщили, что особое внимание будет уделено развитию транспортной и инженерной инфраструктуры Лагонакского нагорья.

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