Министры Кубани и Адыгеи обсудили, как развивать курорт Лагонаки

Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. После подписания нашими регионами соглашения о дружбе и сотрудничестве, чиновники наметили направления совместной работы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов договорились совместно развивать курорты Лагонакского нагорья 24 апреля.

16 мая в краевой столице более детально эту тему обсуждали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди и председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов.

Чиновники запланировали реализовать общими усилиями ряд проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного потенциала Апшеронского и Майкопского районов.

В краевом министерстве туризма сообщили, что особое внимание будет уделено развитию транспортной и инженерной инфраструктуры Лагонакского нагорья.