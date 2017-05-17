Министры Кубани и Адыгеи обсудили, как развивать курорт Лагонаки
Христофор Константиниди и Инвер Калашаов провели рабочую встречу в Краснодаре.
Христофор Константиниди и Инвер Калашаов провели рабочую встречу в Краснодаре.
Краснодар. 17 мая — Новая Кубань. После подписания нашими регионами соглашения о дружбе и сотрудничестве, чиновники наметили направления совместной работы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов договорились совместно развивать курорты Лагонакского нагорья 24 апреля.
16 мая в краевой столице более детально эту тему обсуждали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди и председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов.
Чиновники запланировали реализовать общими усилиями ряд проектов, направленных на развитие
В краевом министерстве туризма сообщили, что особое внимание будет уделено развитию транспортной и инженерной инфраструктуры Лагонакского нагорья.