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10:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На жильцов красноярской новостройки обвалился потолок

Обвалившийся потолок — не единственная проблема в доме на ул. Семафорной.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На жильцов новостройки в Красноярске обвалилась часть потолка. В доме по ул. Семафорной кусок штукатурки упал прямо на голову хозяина квартиры.

Обвалившийся потолок — не единственная проблема в этом доме. Вдоль стен также идут трещины. Жильцы уверены, что вскоре некачественная штукатурка вновь даст о себе знать и отвалится вовсе.

«Мы когда покупали этот дом, прежде чем получить ключи, мы заполняли акт о том, что есть какие-то недоделки. И в этом акте мы указывали про эти трещинки. Они их подмазали. Так подмазали, что они упали в итоге», — рассказывает житель дома № 311 по ул. Семафорной Евгения Лебедева.

Известно, что работы по застройке и отделке дома проводила строительная компания «Сиблидер». Специалисты ранее рассказывали, что в ближайшее время они планируют проверить квартиры в очередной раз. В том числе — будут обследовать осыпавшийся потолок и устанавливать причины случившегося. Если это произошло по вине строителей, то «Сиблидер» проведет ремонт за свой счет.

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