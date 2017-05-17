На жильцов красноярской новостройки обвалился потолок

На жильцов новостройки в Красноярске обвалилась часть потолка. В доме по ул. Семафорной кусок штукатурки упал прямо на голову хозяина квартиры.

Обвалившийся потолок — не единственная проблема в этом доме. Вдоль стен также идут трещины. Жильцы уверены, что вскоре некачественная штукатурка вновь даст о себе знать и отвалится вовсе.

«Мы когда покупали этот дом, прежде чем получить ключи, мы заполняли акт о том, что есть какие-то недоделки. И в этом акте мы указывали про эти трещинки. Они их подмазали. Так подмазали, что они упали в итоге», — рассказывает житель дома № 311 по ул. Семафорной Евгения Лебедева.

Известно, что работы по застройке и отделке дома проводила строительная компания «Сиблидер». Специалисты ранее рассказывали, что в ближайшее время они планируют проверить квартиры в очередной раз. В том числе — будут обследовать осыпавшийся потолок и устанавливать причины случившегося. Если это произошло по вине строителей, то «Сиблидер» проведет ремонт за свой счет.