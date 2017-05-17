На жильцов красноярской новостройки обвалился потолок
Обвалившийся потолок — не единственная проблема в доме на ул. Семафорной.
Обвалившийся потолок — не единственная проблема в доме на ул. Семафорной.
На жильцов новостройки в Красноярске обвалилась часть потолка. В доме по ул. Семафорной кусок штукатурки упал прямо на голову хозяина квартиры.
Обвалившийся потолок — не единственная проблема в этом доме. Вдоль стен также идут трещины. Жильцы уверены, что вскоре некачественная штукатурка вновь даст о себе знать и отвалится вовсе.
«Мы когда покупали этот дом, прежде чем получить ключи, мы заполняли акт о том, что есть
Известно, что работы по застройке и отделке дома проводила строительная компания «Сиблидер». Специалисты ранее рассказывали, что в ближайшее время они планируют проверить квартиры в очередной раз. В том числе — будут обследовать осыпавшийся потолок и устанавливать причины случившегося. Если это произошло по вине строителей, то «Сиблидер» проведет ремонт за свой счет.