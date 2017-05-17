Жителям почти ста уфимских домов пришли квитанции с завышенной платой за отопление

Но управляющая компания не видит своей вины в случившемся. Разбираться в математике платежки жителям этого дома пришлось несколько месяцев.

Прежде чем люди поняли — управляющая компания явно допустила ошибку. Начали разбираться. Выяснилось — в доме устарел счетчик тепла. И на время его замены люди платили не по фактическому потреблению, а по нормативу. Все бы ничего. Только по закону, прибор учета жилищники должны поменять в установленный срок — это 40 дней.