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10:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Жителям почти ста уфимских домов пришли квитанции с завышенной платой за отопление

Суммы превышены в 1,5−2 раза. Полторы тысячи собственников уже подготовили иски в суд на УЖХ.

Но управляющая компания не видит своей вины в случившемся. Разбираться в математике платежки жителям этого дома пришлось несколько месяцев.

Прежде чем люди поняли — управляющая компания явно допустила ошибку. Начали разбираться. Выяснилось — в доме устарел счетчик тепла. И на время его замены люди платили не по фактическому потреблению, а по нормативу. Все бы ничего. Только по закону, прибор учета жилищники должны поменять в установленный срок — это 40 дней.

В одинаковой ситуации оказались жители целого микрорайона — 93 дома и почти 7, 5 тысяч человек. Правозащитники, которые взялись отстаивать права собственников в суде, говорят — речь идет почти о 50 миллионах рублей. Эту сумму, считают юристы, жилищники незаконно выставили жильцам.

В управляющей компании свою нерасторопность объясняют медлительностью самих жильцов. Возможно, точку в споре жильцов и жилищников поставит суд. От собственников проблемных домов составлено более тысячи исков, жалобы продолжают поступать. Сейчас часть дел с заявлениями жильцов находятся в городском суде.

Но пока фемида принимает решение, жилищники в ряде домов уже начали перерасчет платы за отопление. Очевидно, понимая, что сделать это все равно придется.

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