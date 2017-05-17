Дефицит бюджета Волгограда оказался минимальным за последние 9 лет
В Волгограде прошли публичные слушания по исполнению бюджета
В Волгограде прошли публичные слушания по исполнению бюджета
В них приняли участие жители Волгограда, представители
Отчет об исполнении бюджета представил руководитель департамента финансов мэрии Сергей Сивушкин. По его словам, прошедший год оказался сложным, и определенное влияние на исполнение бюджета оказали нестабильные макроэкономические условия. При положительной динамике индекса промышленного производства объем инвестиций снизился до уровня 2015 года. Между тем, фонд оплаты труда и средняя начисленная заработная плата выросли. Схожая динамика наблюдается и в Волгоградской области, и в целом по стране, констатировал главный городской финансист.
По итогам 2016 года доходы бюджета Волгограда исполнены в объеме 19,8 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 2,5 млрд руб. Расходы бюджета составили 20,2 млрд рублей — на 2 млрд рублей больше, чем в 2015-м году. Дефицит бюджета составил 408,8 млн. рублей. Сергей Сивушкин подчеркнул, что это — минимальный дефицит в части собственных средств за последние 9 лет.
Руководитель департамента также обратил внимание, что бюджет 2016 года впервые для города формировался в программном формате. В течение прошлого года было реализовано 13 муниципальных и 10 ведомственных программ с общим объемом финансирования 17,5 млрд рублей расходов.
В общей структуре расходов бюджета около 53% приходится на социальную сферу — это 10,7млрд рублей. По информации финансистов, в 2016 году продолжился ввод новых учреждений для детей дошкольного возраста. Начали функционировать учреждения в микрорайоне «Янтарный» Советского района, два учреждения — в Дзержинском районе и одно — в Красноармейском районе на базе действующего детского сада.
В сфере физической культуры и спорта открыты два новых учреждения — ФОК «Молодежный» в Кировском районе и стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе. Начали функционировать шесть дополнительных спортивных площадок на придомовых территориях.
— Одним из основных результатов исполнения социальных обязательств стало повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в рамках реализации майских указов Президента, — сообщил Сергей Сивушкин. — Так, в учреждениях дошкольного образования рост произошел на 2,7%, и средняя зарплата составила 22016,2 рубля. На 2,1% выросла заработная плата в учреждениях общего образования и достигла 24729,3 рубля. В учреждениях дополнительного образования она увеличилась на 0,6% — до 22325,9 руб. В учреждениях культуры рост составил 6,2% и достиг 15976,4 рубля.
Главный финансист также добавил, что, увеличивая зарплату работникам социальной сферы, городские власти в течение последних лет планомерно сокращают расходы на содержание органов местного самоуправления. Такая задача поставлена губернатором Андреем Бочаровым, и она неуклонно исполняется. В 2016 году впервые расходы бюджета города на эти цели не превысили нормативы на содержание органов местного самоуправления Волгограда.
В 2016 году значительно увеличилась доля расходов на ремонт и содержание дорожного хозяйства — 3 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 1,3 млрд рублей. При этом отмечено увеличение финансирования из вышестоящих бюджетов на, 4 млрд рублей или на 149,5%. Что позволило осуществить ремонт 34-х объектов автомобильных дорог. В числе основных — проспект Ленина в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, улицы 40 лет ВЛКСМ, Рокоссовского, Николая Отрады, Историческая, проспект Героев Сталинграда. Кроме того, завершен первый этап ремонта путепровода № 7 и моста через реку Царица на
В 2016-м году выполнены работы по ремонту 143-х дворовых территорий многоквартирных домов, а также ремонт подъездных путей к 85-ти общеобразовательным учреждениям и к больнице № 22.
Расходы, связанные с проведением в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, увеличилась с 2,4% в 2015 году до 9,7% в 2016 году — рост составил 1,5 млрд рублей. Основными направлениями стали реконструкция водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе, строительство подводного перехода через Волгу основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе, реконструкция резервного электроснабжения
— Несмотря на сложные условия формирования и исполнения бюджета Волгограда 2016 года, все принятые социальные обязательства выполнены, — резюмировал Сергей Сивушкин.
В ходе публичных слушаний состоялось обсуждение основных положений главного финансового документа города. Руководители структурных подразделений мэрии ответили на вопросы жителей, касающиеся благоустройства, ремонта
Большинством голосов участники публичных слушаний одобрили проект решения об исполнении бюджета города в 2016 году и рекомендовали вынести документ на заседание городской Думы. Следующий этап — обсуждение проекта решения в комитетах гордумы. Окончательное решение вынесет заседание представительного органа власти.