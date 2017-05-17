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10:12 (мск), источник: РИАЦ

Дефицит бюджета Волгограда оказался минимальным за последние 9 лет

В Волгограде прошли публичные слушания по исполнению бюджета города-героя за 2016 год.

Источник: РИАЦ

В них приняли участие жители Волгограда, представители бизнес-структур, общественные активисты, депутаты, руководители структурных подразделений мэрии.

Отчет об исполнении бюджета представил руководитель департамента финансов мэрии Сергей Сивушкин. По его словам, прошедший год оказался сложным, и определенное влияние на исполнение бюджета оказали нестабильные макроэкономические условия. При положительной динамике индекса промышленного производства объем инвестиций снизился до уровня 2015 года. Между тем, фонд оплаты труда и средняя начисленная заработная плата выросли. Схожая динамика наблюдается и в Волгоградской области, и в целом по стране, констатировал главный городской финансист.

По итогам 2016 года доходы бюджета Волгограда исполнены в объеме 19,8 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 2,5 млрд руб. Расходы бюджета составили 20,2 млрд рублей — на 2 млрд рублей больше, чем в 2015-м году. Дефицит бюджета составил 408,8 млн. рублей. Сергей Сивушкин подчеркнул, что это — минимальный дефицит в части собственных средств за последние 9 лет.

Руководитель департамента также обратил внимание, что бюджет 2016 года впервые для города формировался в программном формате. В течение прошлого года было реализовано 13 муниципальных и 10 ведомственных программ с общим объемом финансирования 17,5 млрд рублей расходов.

В общей структуре расходов бюджета около 53% приходится на социальную сферу — это 10,7млрд рублей. По информации финансистов, в 2016 году продолжился ввод новых учреждений для детей дошкольного возраста. Начали функционировать учреждения в микрорайоне «Янтарный» Советского района, два учреждения — в Дзержинском районе и одно — в Красноармейском районе на базе действующего детского сада.

В сфере физической культуры и спорта открыты два новых учреждения — ФОК «Молодежный» в Кировском районе и стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе. Начали функционировать шесть дополнительных спортивных площадок на придомовых территориях.

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— Одним из основных результатов исполнения социальных обязательств стало повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в рамках реализации майских указов Президента, — сообщил Сергей Сивушкин. — Так, в учреждениях дошкольного образования рост произошел на 2,7%, и средняя зарплата составила 22016,2 рубля. На 2,1% выросла заработная плата в учреждениях общего образования и достигла 24729,3 рубля. В учреждениях дополнительного образования она увеличилась на 0,6% — до 22325,9 руб. В учреждениях культуры рост составил 6,2% и достиг 15976,4 рубля.

Главный финансист также добавил, что, увеличивая зарплату работникам социальной сферы, городские власти в течение последних лет планомерно сокращают расходы на содержание органов местного самоуправления. Такая задача поставлена губернатором Андреем Бочаровым, и она неуклонно исполняется. В 2016 году впервые расходы бюджета города на эти цели не превысили нормативы на содержание органов местного самоуправления Волгограда.

В 2016 году значительно увеличилась доля расходов на ремонт и содержание дорожного хозяйства — 3 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 1,3 млрд рублей. При этом отмечено увеличение финансирования из вышестоящих бюджетов на, 4 млрд рублей или на 149,5%. Что позволило осуществить ремонт 34-х объектов автомобильных дорог. В числе основных — проспект Ленина в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, улицы 40 лет ВЛКСМ, Рокоссовского, Николая Отрады, Историческая, проспект Героев Сталинграда. Кроме того, завершен первый этап ремонта путепровода № 7 и моста через реку Царица на III-й Продольной магистрали, произведены основные работы по ремонту путепровода через железнодорожные пути по ул. Комсомольской.

В 2016-м году выполнены работы по ремонту 143-х дворовых территорий многоквартирных домов, а также ремонт подъездных путей к 85-ти общеобразовательным учреждениям и к больнице № 22.

Расходы, связанные с проведением в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, увеличилась с 2,4% в 2015 году до 9,7% в 2016 году — рост составил 1,5 млрд рублей. Основными направлениями стали реконструкция водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе, строительство подводного перехода через Волгу основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе, реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции на острове Голодный, строительство водоснабжения поселка Аэропорт. Свыше 51 млн. рублей направлено на реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Зенит». На капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части ремонта фасадов и крыш выделено 23,7 млн. рублей.

— Несмотря на сложные условия формирования и исполнения бюджета Волгограда 2016 года, все принятые социальные обязательства выполнены, — резюмировал Сергей Сивушкин.

В ходе публичных слушаний состоялось обсуждение основных положений главного финансового документа города. Руководители структурных подразделений мэрии ответили на вопросы жителей, касающиеся благоустройства, ремонта улично-дорожной сети, строительства дошкольных учреждений.

Большинством голосов участники публичных слушаний одобрили проект решения об исполнении бюджета города в 2016 году и рекомендовали вынести документ на заседание городской Думы. Следующий этап — обсуждение проекта решения в комитетах гордумы. Окончательное решение вынесет заседание представительного органа власти.

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