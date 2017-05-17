Дефицит бюджета Волгограда оказался минимальным за последние 9 лет

В них приняли участие жители Волгограда, представители бизнес-структур, общественные активисты, депутаты, руководители структурных подразделений мэрии.

Отчет об исполнении бюджета представил руководитель департамента финансов мэрии Сергей Сивушкин. По его словам, прошедший год оказался сложным, и определенное влияние на исполнение бюджета оказали нестабильные макроэкономические условия. При положительной динамике индекса промышленного производства объем инвестиций снизился до уровня 2015 года. Между тем, фонд оплаты труда и средняя начисленная заработная плата выросли. Схожая динамика наблюдается и в Волгоградской области, и в целом по стране, констатировал главный городской финансист.

По итогам 2016 года доходы бюджета Волгограда исполнены в объеме 19,8 млрд рублей, что выше уровня 2015 года на 2,5 млрд руб. Расходы бюджета составили 20,2 млрд рублей — на 2 млрд рублей больше, чем в 2015-м году. Дефицит бюджета составил 408,8 млн. рублей. Сергей Сивушкин подчеркнул, что это — минимальный дефицит в части собственных средств за последние 9 лет.

Руководитель департамента также обратил внимание, что бюджет 2016 года впервые для города формировался в программном формате. В течение прошлого года было реализовано 13 муниципальных и 10 ведомственных программ с общим объемом финансирования 17,5 млрд рублей расходов.

В общей структуре расходов бюджета около 53% приходится на социальную сферу — это 10,7млрд рублей. По информации финансистов, в 2016 году продолжился ввод новых учреждений для детей дошкольного возраста. Начали функционировать учреждения в микрорайоне «Янтарный» Советского района, два учреждения — в Дзержинском районе и одно — в Красноармейском районе на базе действующего детского сада.

В сфере физической культуры и спорта открыты два новых учреждения — ФОК «Молодежный» в Кировском районе и стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе. Начали функционировать шесть дополнительных спортивных площадок на придомовых территориях.