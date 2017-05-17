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10:09 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде на улице Ленкоранской обновляют тротуары

Очередной этап восстановительных работ идет на улице Ленкоранской в Ворошиловском районе.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, дорожная организация МБУ «Северное» завершила асфальтирование тротуаров и приступает к устройству выравнивающего слоя на проезжей части. Автомобильная дорога по улицам Ленкоранской — Чарджуйской связывает Вторую продольную магистраль с ул. Неждановой и выходом на ростовскую трассу — таким образом, в дорожно-транспортной схеме города этот объект имеет особое значение.

На улицах Ленкоранской — Чарджуйской, которые проходят по территории индивидуальной жилой застройки в Ворошиловском районе, восстановительные работы не проводились более 10 лет. В этом году участок трассы протяженностью более 600 метров вошел в число объектов, где проводятся комплексные работы по обновлению. На ул. Ленкоранской уже отфрезеровано старое разрушенное покрытие, установлены бордюры, идет асфальтирование тротуаров, на ул. Чарджуйской ведутся подготовительные работы. Полностью работу планируется завершить раньше срока — в июне.

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