Беларусь ограничила ввоз птицы из Татарстана из-за птичьего гриппа

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории Татарстана зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 17 мая введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Татарстана живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.