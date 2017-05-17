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10:28 (мск), источник: Uralpress.ru

В Верхнем Уфалее уровень безработицы вырос уже в 2,6 раза и продолжит расти

В Челябинской области уровень официально зарегистрированной безработицы в Верхнем Уфалее, где градообразующее предприятие «Уфалейникель» сократило большую часть своих работников, вырос более чем в два раза.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов, на сегодня уровень безработицы в Верхнем Уфалее составляет 11,6%, что в 2,6 раза превышает аналогичный показатель на начало года (на 1 января уровень безработицы в городе был 4,5%) и в 6,6 раза среднеобластной показатель (1,75%).

Как уже сообщало агентство, с Уфалейникеля уволено по разным причинам, в том числе в связи с ликвидацией предприятия, 1 тысяча 786 сотрудников (при общей численности штата 2204 человека). В службу занятости обратились 1 тысяча 593 бывших работника предприятия, в том числе 341 пенсионер.

«В Верхнем Уфалее сохраняется тенденция к росту уровня безработицы, — пояснил Владислав Смирнов. — Пока сокращенные работники не хотят трудоустраиваться на другую работу, так как находятся в фазе получения выплат со стороны работодателей».

В целом по области за четыре месяца 2017 года численность безработных граждан снизилась в сравнении с началом года и составила 32,9 тысячи человек.

«К концу 2017 года прогнозируется дальнейшее снижение численности зарегистрированных безработных до 31,7 тысячи человек, а уровня безработицы — до 1,72%, — пояснил Владислав Смирнов. — С учетом значительной численности граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе полного высвобождения сотрудников ОАО “Уфалейникель”, возможен рост численности безработных до 33 тысяч человек, уровня безработицы — до 1,8%».

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В Верхнем Уфалее уровень безработицы вырос уже в 2,6 раза и продолжит расти
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