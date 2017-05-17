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10:30 (мск), источник: Om1.ru

Омские и новосибирские депутаты попросят у Медведева деньги на переселение из ветхих домов

Парламентарии также планируют обратиться с этим же вопросом к председателю Госдумы Володину.

Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета депутаты поддержали обращение новосибирских коллег к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Парламентарии хотят продления финансовой поддержки программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Виталий Путинцев, председатель комитета по ЖКХ и транспорту Горсовета Омска:

 — Новосибирские депутаты призвали вместе обратиться к председателю правительства и руководителю Госдумы России с просьбой продлить программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Пяти миллионов рублей на эти цели недостаточно.

В свою очередь, омские депутаты поддержали идею обращения к правительству России.

Напомним, что на прошлой неделе, 11 мая обрушился архитектурный выступ над двумя окнами пятого этаже на улице 50 лет Профсоюзов, 57 Б. Дом постепенно разрушается, но официально аварийным до этого ЧП не считался.

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Омские и новосибирские депутаты попросят у Медведева деньги на переселение из ветхих домов
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