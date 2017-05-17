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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 10 тыс. донских водителей зарегистрировались в «Платоне»

В Ростовской области по итогам первого квартала в системе «Платон» зарегистрировалось 10,5 тыс. перевозчиков и более 23 тыс. автомобилей массой свыше 12 т.

В этом году водители региона, зарегистрированные в «Платоне», перечислили в бюджет 128 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Всего с ноября 2015 года эта сумму составила 640 млн руб.

«Средства возвращаются в регионы на развитие дорожного хозяйства. Так, Ростовской области в 2016 году за счет средств от “Платона” было выделено 1,5 млрд рублей на реконструкцию Ворошиловского моста и 400 млн рублей — на ремонт дорог в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что после запуска СВП «Платон» в ряде регионов России прошли забастовки и акции протеста грузоперевозчиков. В Санкт-Петербурге 15 апреля во время автопробега в поддержку дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», задержали восемь человек. В Казани 27 апреля учредили движение, которое будет выступать за отмену «Платона». Наиболее жестко акции протеста водителей проходили в Дагестане, там они блокировали проезд иностранных грузовиков и избивали водителей до тех пор, пока в ситуацию не вмешались полицейские. Акция протеста прошла в марте и в Ростовской области, у полицейских к протестующих претензий не было.

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