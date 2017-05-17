Более 10 тыс. донских водителей зарегистрировались в «Платоне»
В Ростовской области по итогам первого квартала в системе «Платон» зарегистрировалось 10,5 тыс. перевозчиков и более 23 тыс. автомобилей массой свыше 12 т.
В Ростовской области по итогам первого квартала в системе «Платон» зарегистрировалось 10,5 тыс. перевозчиков и более 23 тыс. автомобилей массой свыше 12 т.
В этом году водители региона, зарегистрированные в «Платоне», перечислили в бюджет 128 млн рублей, об этом сообщает
«Средства возвращаются в регионы на развитие дорожного хозяйства. Так, Ростовской области в 2016 году за счет средств от “Платона” было выделено 1,5 млрд рублей на реконструкцию Ворошиловского моста и 400 млн рублей — на ремонт дорог в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении
Напомним, что после запуска СВП «Платон» в ряде регионов России прошли забастовки и акции протеста грузоперевозчиков. В