Определены подрядчики капремонта 12 домов на Ленпроспекте

«Победителями конкурсов стали четыре организации, которые приступят к работам в конце мая. Концептуальные решения для всех 12 домов вдоль центральной улицы Калининграда разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами нашего региона. Внешний вид объектов будет напоминать историческую застройку города по аналогии с тремя “хрущевками”, которые были сданы после капремонта в этом году», — сообщила она в посте на Facebook.

Отмечается, что на домах планируется производить комплексный ремонт. Подрядчики будут утеплять и обустраивать фасады, производить устройство отмосток. Рабочим также поручено полностью заменить крыши и увеличить высоту коньковой планки. Балконы со стороны главной улицы будут приведены в единообразный вид, отметила Астахова.

Ранее стало известно, что в Калининграде на набережной Карбышева начался капитальный ремонт двух домов. Ранее правительство опубликовало проект реконструкции набережной. В нём прописано, что прогулочная зона на набережной составит 1,4 км. Вдоль реки будут созданы пешеходные дорожки, которые предлагается сделать змеевидными. Там установят скамейки. Некоторые из них планируется сделать дугообразными. Также там появятся тренажёры и детские площадки.