Стоимость обучения в вузах Челябинской области выросла
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая, ФедералПресс. Решение увеличить плату принято Министерством образования России.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая, ФедералПресс. Решение увеличить плату принято Министерством образования России.
Как передает «Эхо Москвы в Челябинске», ректоры вузов уже корректируют документы.
Известно, что «Прикладная математика» в ЮУрГУ будет стоит 105 тысяч рублей в год вместо 75 тысяч, как было раньше. Будущие архитекторы, энергетики и специалисты в сфере IT заплатят 118 тысяч рублей за год высшего образования.
Уточняется, что нынешних студентов повышение цен не коснется, больше платить будут только абитуриенты. Окончательные цены появятся на сайтах вузов в конце
«ФедералПресс» напоминает, что ранее звучали предложения установить минимальную стоимость обучения в автошколе на уровне 46 тысяч рублей.