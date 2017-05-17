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11:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Стоимость обучения в вузах Челябинской области выросла

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая, ФедералПресс. Решение увеличить плату принято Министерством образования России.

Как передает «Эхо Москвы в Челябинске», ректоры вузов уже корректируют документы.

Известно, что «Прикладная математика» в ЮУрГУ будет стоит 105 тысяч рублей в год вместо 75 тысяч, как было раньше. Будущие архитекторы, энергетики и специалисты в сфере IT заплатят 118 тысяч рублей за год высшего образования.

Уточняется, что нынешних студентов повышение цен не коснется, больше платить будут только абитуриенты. Окончательные цены появятся на сайтах вузов в конце мая-начале июня.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее звучали предложения установить минимальную стоимость обучения в автошколе на уровне 46 тысяч рублей.

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