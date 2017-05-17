Дома на Завертяева сдадут уже на этой неделе

В Омске завершается программа по расселению омичей, которые проживают в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Из 337 таких объектов осталось расселить 26. Для этого с прошлого года строились новые дома по улицам Завертяева и Барнаульской. Ждать новоселья омичам осталось недолго.

Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики:

— На Завертяева всего возведено 15 многоквартирных домов, еще два в процессе строительства, а также один — на Барнаульской. В субботу, 20 мая, по данным департамента строительства, два дома на Завертяева будут вводиться в эксплуатацию. На Барнаульской планируется ввести в начале июля, позже начали строить.

Помимо этого, останется не расселенными еще 54 квартиры. Для этих семей будут приобретать квартиры на свободном рынки жилья через аукционы, заявки на которые уже готовятся.