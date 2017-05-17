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12:30 (мск), источник: Вести - Самара

Больше 3 тысяч самарцев числятся в реестре «обманутых дольщиков»

Специальная комиссия в Самаре обсудила самые проблемные объекты. Их насчитывается в губернии больше 40.

Но особое внимание привлекают несколько так и не построенных в Самаре жилых комплексов, среди них «Монблан». Он должен был появиться недалеко от Губернского рынка. Но как результат — больше сотни обманутых дольщиков. К ситуации уже подключилась прокуратура. Областная комиссия взяла этот объект под особый контроль.

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