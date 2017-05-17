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11:18 (мск), источник: Вести Иркутск

В дождь, в грязь и с нарушением технологий укладывают асфальт на Байкальском тракте

Прямо в дождь, в грязь и с нарушением всех технологий и стандартов. Так сегодня укладывают асфальт на Байкальском тракте.

Источник: Вести Иркутск

Прямо в дождь, в грязь и с нарушением всех технологий и стандартов. Так сегодня укладывают асфальт на Байкальском тракте.

— Байкальский тракт. 17 мая, 12.10. Идёт укладка дорог.

Видно, что на участке после 12-го километра Байкальского тракта работа идёт несмотря на непогоду. На все вопросы автомобилистов дорожники отвечали: ничего страшного не происходит, ведь мы делаем «времянку». Между тем существует ГОСТ, где чётко прописано, что «смеси для устройства дорожных покрытий должны выгружаться непосредственно на поверхность низлежащего слоя или слоя гидроизоляции. Поверхность низлежащего слоя должна быть сухой, чистой и обеспыленной.

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