Вкладчики «Татфондбанка» требуют волевого решения от Рустама Минниханова
Пострадавшие вкладчики ПАО «Татфондбанк» не верят в рабочую группу, созданную 16 мая для решениях их проблем.
Пострадавшие вкладчики ПАО «Татфондбанк» не верят в рабочую группу, созданную 16 мая для решениях их проблем.
Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц пикета в Москве, вкладчик
Суды Казани приняли почти 1,9 тыс. исков к «Татфондбанку».
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая продолжилась серия одиночных пикетов вкладчиков у Дома правительства РФ.