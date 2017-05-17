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15:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Вкладчики «Татфондбанка» требуют волевого решения от Рустама Минниханова

Пострадавшие вкладчики ПАО «Татфондбанк» не верят в рабочую группу, созданную 16 мая для решениях их проблем.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц пикета в Москве, вкладчик банка-банкрота из Казани Анна Браун, подобные решения и обещания помочь уже давались и ни к чему не привели.

Суды Казани приняли почти 1,9 тыс. исков к «Татфондбанку».

В пресс-службе правительства РТ отметили, что решение о создании рабочей группы было принято 16 мая после встречи президента РТ Рустама Минниханова и гендиректора корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрия Исаева. Её задача — обеспечить прозрачность всех процедур. В состав группы войдут представители агентства и исполнительной власти. Кроме того, было решено, что на время конкурсного производства ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк» из реально пострадавших клиентов банков будут созданы надзорные комитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая продолжилась серия одиночных пикетов вкладчиков у Дома правительства РФ.

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